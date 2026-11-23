Beppe Grillo possiede da tempo Villa Corallina in Toscana, più volte messa in affitto, e un’altra residenza sulla collina di Sant’Ilario a Genova

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Comico, attivista e fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo ha legato la propria vita a due luoghi: la Liguria e la Toscana. La sua vita è associata da un lato alla collina genovese di Sant’Ilario, mentre dall’altro a Marina di Bibbona dove si trova una villa affacciata sul mare. Quest’ultima è stata utilizzata più volte dalla famiglia Grillo per soggiorni, ma è stata anche sede di incontri del Movimento 5 Stelle.

La villa di Beppe Grillo in Toscana, a Marina di Bibbona

Tra le proprietà più note di Beppe Grillo c’è Villa Corallina, a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. La dimora sorge sulla Costa degli Etruschi, in un’area circondata dalla macchia mediterranea e con accesso diretto alla spiaggia. Grillo l’ha utilizzata come luogo di villeggiatura e, negli anni, la villa ha ospitato anche incontri legati alla vita politica del Movimento 5 Stelle.

Villa Corallina è stata proposta più volte in affitto. Secondo quanto riportato da più portali, tra i quali ‘Idealista’, la dimora viene messa in affitto a 12.750 euro a settimana. La storia dell’edificio è più lunga del suo legame con Grillo. Costruito intorno al 1920 con mattoni e materiali locali, nel dopoguerra era conosciuto come la “casa di mare” dei marchesi Ginori. In seguito, fino agli anni Novanta, fu utilizzato come Kinderheim, ovvero una colonia estiva per bambini. Il restauro successivo, realizzato dall’architetto genovese Ponte, ha recuperato l’edificio e conservato la vegetazione circostante.

Si tratta di una struttura su due piani, con sei camere da letto, 12 posti letto e sei bagni. Al piano terra si trovano il salone, suddiviso in zone dedicate alla televisione, al relax e alla lettura, la sala da pranzo con vista sul mare e la cucina. Al piano superiore sono presenti altre stanze e bagni. Le porte-finestre della zona giorno conducono al portico, da cui si raggiunge la spiaggia.

Anche gli spazi esterni sono parte importante della proprietà. Il parco si estende per circa cinque ettari tra macchia mediterranea, pini e querce. Nella zona esterna si trova anche una piscina ovale di 11 per 5 metri, circondata dal verde. È, inoltre, presente un’area attrezzata per pranzi all’aperto e un accesso diretto alla spiaggia di Bibbona che è più volte stata premiata con la Bandiera Verde.

Beppe Grillo: storia, carriera e le altre proprietà

Nato a Genova nel 1948, Giuseppe (detto Beppe) Grillo ha cominciato la carriera come comico negli anni Settanta e ha raggiunto la notorietà televisiva con programmi come “Secondo voi” e “Fantastico”. In seguito, ha portato la sua satira sui palchi, con spettacoli dedicati a temi sociali, economici e politici. Il blog aperto nei primi anni Duemila e le manifestazioni dei V-Day hanno ampliato il suo ruolo pubblico, fino alla fondazione del Movimento 5 Stelle insieme a Gianroberto Casaleggio, nel 2009.

La sua posizione nel Movimento è cambiata negli ultimi anni e a fine 2024 l’assemblea costituente del M5S ha eliminato il ruolo di garante ricoperto da Grillo. Un’altra residenza più spesso associata alla vita quotidiana di Beppe Grillo si trova a Genova, sulla collina di Sant’Ilario. Il comico è stato indicato dai media come residente nella zona anche durante le elezioni regionali liguri del 2024. La casa è descritta dalle cronache come una villa d’epoca sulla collina circondata da ulivi e da spazi verdi e caratterizzata da una vista panoramica meravigliosa.