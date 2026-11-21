La giornalista Francesca Fialdini, commentatrice nella nuova edizione di Ballando con le stelle, è originaria della Toscana ma vive a Roma da anni

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Francesca Fialdini è una giornalista e conduttrice televisiva, da anni tra i volti più noti di Rai 1. Nata a Massa, si è poi trasferita a Roma per studiare e lavorare. La sua abitazione nella Capitale è stata descritta come un luogo in cui gli ambienti sono luminosi, arredati con colori chiari e con uno stile essenziale. Ecco che cosa si sa della casa e del percorso professionale della conduttrice.

La casa di Francesca Fialdini a Roma

Come molte altre celebrità, anche Francesca Fialdini vive a Roma, città in cui si è trasferita per frequentare l’università e dove ha poi costruito la propria carriera televisiva. Secondo quanto riportato da ‘Idealista’, la sua abitazione si trova in una zona centrale della Capitale. Le immagini pubblicate dalla conduttrice sui social e riprese online mostrano stanze curate, con pareti e arredi dalle tonalità chiare e grandi finestre che fanno entrare molta luce naturale.

Gli interni hanno uno stile essenziale, con pochi elementi d’arredo scelti con cura e decorazioni discrete. Le finestre contribuiscono a dare alla casa un aspetto luminoso e accogliente. Nelle vicinanze sono segnalate anche aree verdi, che offrono la possibilità di praticare attività all’aperto o concedersi una pausa dal ritmo cittadino. Non sono stati resi noti il quartiere né l’indirizzo preciso: le informazioni disponibili permettono di collocare l’abitazione in una zona centrale di Roma, ma non di indicare dove si trovi esattamente.

La Fialdini ha raccontato di vivere a Roma dal 1998 e di non aver mai comprato casa. Da qui conduce programmi televisivi e partecipa alle attività della Rai, pur mantenendo un rapporto personale con Massa, la sua città natale. Il legame con la Toscana, infatti, è rimasto forte e Fialdini ha parlato del desiderio di tornare nella sua terra.

Carriera e programmi tv di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è nata a Massa l’11 ottobre 1979. Dopo la scuola si è trasferita a Roma per studiare Scienze della comunicazione all’Università La Sapienza, dove si è laureata nel 2004. Nello stesso anno ha iniziato il proprio percorso professionale a Radio Vaticana, lavorando nella redazione esteri e conducendo il notiziario. Dal 2005 al 2013 Fialdini ha lavorato a A sua immagine, programma di Rai 1 dedicato a temi religiosi e sociali. Dal 2019 è alla guida di Da noi… a ruota libera, il talk della domenica pomeriggio di Rai 1, tornato in onda il 27 settembre 2026.

Tra gli altri progetti a cui è legata c’è Le Ragazze, il programma che raccoglie testimonianze di donne di generazioni diverse e ricostruisce, attraverso le loro esperienze, alcuni momenti della storia italiana. Con Fame d’amore, su Rai 3, ha invece affrontato il tema dei disturbi del comportamento alimentare e delle forme di disagio che riguardano i giovani. Nel 2019 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Anche Ballando con le Stelle ha segnato una tappa importante della sua esperienza televisiva. Nel 2025 Fialdini ha partecipato come concorrente, in coppia con il ballerino Giovanni Pernice, e ha raggiunto il secondo posto. Nell’edizione 2026 è tornata nel programma di Milly Carlucci con un incarico diverso: è una delle commentatrici a bordo campo e partecipa all’assegnazione del tesoretto insieme a Simona Ventura e Rossella Erra. La sua presenza nello show si affianca così al lavoro di conduttrice che continua a svolgere tra Rai 1 e Rai 3.