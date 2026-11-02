A Milano l'ultimo trend si chiama Walking Club: cosa sono

I Walking Club conquistano Milano e trasformano una semplice passeggiata in un'occasione per conoscere nuove persone e vivere la città in modo diverso

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Milano è una città che ha fatto della velocità uno dei suoi tratti distintivi, anche quando si tratta di organizzare il tempo libero. Eppure, tra gli appuntamenti che riempiono le agende e le nuove occasioni di socialità, sta emergendo una tendenza che sembra andare in direzione opposta: si chiama Walking Club e sta conquistando un numero crescente di milanesi e ha già trovato spazio in diverse capitali europee.

Cosa sono i Walking Club e perché stanno conquistando Milano

L’idea alla base dei Walking Club a Milano è semplice e accessibile, perché si tratta di gruppi di persone che decidono di ritrovarsi per passeggiare insieme, sfruttando il tempo trascorso all’aperto per conversare e ampliare la propria cerchia di conoscenze.

Gli incontri vengono generalmente organizzati attraverso Instagram, dove i promotori comunicano gli orari e i punti di partenza, mentre chi desidera partecipare può aderire all’iniziativa.

Le passeggiate durano solitamente circa un’ora e mezza e coinvolgono persone che spesso si incontrano per la prima volta, possono nascere amicizie e, talvolta, anche interessi sentimentali, tanto che il fenomeno viene accostato alle nuove forme di dating urbano.

La formula si distingue anche dai running club, che negli ultimi anni hanno contribuito a diffondere l’abitudine di praticare sport in compagnia, in quanto la camminata permette di partecipare indipendentemente dal proprio livello di allenamento, con un’attenzione maggiore alla dimensione sociale. Accanto ai gruppi informali esistono anche iniziative promosse da professionisti del fitness, alcune delle quali si rivolgono a specifiche fasce d’età o a comunità femminili.

Dove si trovano i Walking Club e come partecipare

Il fenomeno ha già assunto dimensioni importanti all’estero, ad esempio a Londra esistono gruppi che riuniscono centinaia di partecipanti, come Overground, accanto a iniziative gratuite che favoriscono le conversazioni tra sconosciuti, mentre a Parigi The Walking Club, nato nel maggio 2025, propone fino a tre uscite gratuite alla settimana.

Anche Berlino ha registrato un notevole interesse, con un appuntamento organizzato attraverso TikTok che nel maggio 2026 ha richiamato circa 300 persone; esperienze analoghe sono state segnalate in altre città tedesche, da Amburgo a Lipsia.

A Milano il fenomeno dei walking club ha cominciato a prendere forma anche attraverso iniziative indipendenti, nate dall’interesse personale dei loro organizzatori; tra queste figura Walk Club Milano che, come riportato da ‘Tgcom24p, propone incontri collettivi lungo itinerari cittadini differenti, con l’intento di favorire nuove conoscenze attraverso un’attività semplice e accessibile.

Il 27 settembre il primo incontro ha riunito quaranta persone con partenza da RIDE Milano, in via Valenza, mentre l’11 ottobre circa sessanta partecipanti hanno percorso il Naviglio Martesana.

Un’altra esperienza è quella di Ritmo Walk Club, che propone una serie di incontri collettivi, organizzati attraverso i social e un gruppo WhatsApp che consente ai partecipanti di mantenere i contatti.

Sono iniziative che raccontano come i walking club milanesi si stiano sviluppando attraverso formule spontanee, che utilizzano gli strumenti digitali per creare occasioni di incontro nella vita quotidiana; le modalità di partecipazione variano a seconda dei gruppi, così come i percorsi e la frequenza degli appuntamenti.

Il tratto comune resta la possibilità di conoscere persone nuove mentre si attraversano quartieri e spazi urbani, recuperando la passeggiata come occasione di socialità.