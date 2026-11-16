Dove vive Guillermo Mariotto: la casa con terrazzo a Roma

Guillermo Mariotto vive da molti anni a Roma ma nel corso del tempo ha cambiato casa dal quartiere Trastevere al Pinciano, vicino a via Veneto

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Guillermo Mariotto è uno stilista nato a Caracas e diventato noto in Italia per il suo lavoro nella moda e per il ruolo di giudice nel programma Ballando con le Stelle. Da anni vive a Roma, città in cui ha abitato a lungo nel quartiere di Trastevere prima di trasferirsi al Pinciano. Oltre alla casa nella Capitale, ha anche un’altra proprietà nella zona del lago di Bracciano.

Dove vive Guillermo Mariotto: la casa a Roma

Roma è da molti anni la città in cui Guillermo Mariotto vive e lavora. Per oltre quarant’anni lo stilista ha abitato a Trastevere, un quartiere della Capitale a cui era molto legato, prima di scegliere un’altra zona della città. Nel 2024, infatti, ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ di essersi trasferito al Pinciano, dopo essersi stancato dei disagi legati al turismo, ai rifiuti e alla movida. La sua casa ora si trova in zona di via Veneto.

Della sua abitazione si conoscono pochi dettagli, dato che la dimora non è molto raccontata sui suoi profili social. Le informazioni più concrete provengono dalle interviste da lui rilasciate e pubblicate su diversi giornali. Le fotografie raccontano una casa luminosa, arricchita da opere d’arte e immagini sacre che riflettono l’interesse dello stilista per la spiritualità. All’ingresso si trova un grande crocifisso, mentre sopra la vasca da bagno è collocata una figura del Cristo di Rio. Tra gli ambienti descritti nel reportage c’è un terrazzo ricco di piante che Mariotto ha trasformato in un angolo verde.

Mariotto ha anche una casa di campagna a Trevignano Romano, borgo del Lazio affacciato sulla sponda del lago di Bracciano, a nord-ovest di Roma. È qui che lo stilista si allontana dal ritmo della Capitale e trascorre alcuni periodi di pausa. La casa, descritta come luminosa e dotata di ampie finestre, ha un salone con camino. Si tratta di un rifugio legato alla quiete e alla natura, un luogo diverso dalla sua abitazione romana.

La storia e la carriera di Guillermo Mariotto

Jesús Guillermo Mariotto è nato a Caracas, in Venezuela, da madre venezuelana e padre italiano. Si è trasferito in Italia da giovane e ha studiato moda a San Francisco, prima di entrare nel mondo dell’alta moda romana. Nel 1988 ha incontrato Raniero Gattinoni, che gli ha affidato incarichi nella maison fondata da Fernanda Gattinoni. Dopo la morte dello stilista, Mariotto ha assunto un ruolo centrale nella direzione creativa della casa di moda e ha firmato collezioni di alta moda e abiti per eventi e spettacoli.

Nel corso della sua attività ha lavorato per diversi clienti internazionali. La moda resta il centro della sua carriera, anche se negli anni Mariotto ha affiancato al lavoro creativo esperienze in televisione, teatro e musica. La notorietà presso il grande pubblico è arrivata soprattutto con Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Mariotto fa parte della giuria dalla prima edizione del 2005 e si è distinto per commenti diretti, ironia e giudizi spesso teatrali.

La sua attività, però, non si limita alle passerelle e alla televisione. Nel 2026 Mariotto è stato coinvolto come ambasciatore in un progetto di accademia di arte culinaria a Roma, dedicato alla formazione e all’inclusione sociale. L’iniziativa prevede percorsi per formare cuochi, pasticcieri, panettieri e addetti alla sala.