Dove vivono Francesca Barra e Claudio Santamaria: il loro rifugio

Tra impegni quotidiani, giochi dei bambini e libri a non finire, nella loro casa regnano caos e amore: ecco dove vivono Francesca Barra e Claudio Santamaria

Lei è una stimata giornalista, volto noto della nostra televisione, lui uno dei più famosi attori nel panorama dello spettacolo in Italia: Francesca Barra e Claudio Santamaria sono una coppia molto affiatata, senza dubbio amatissima dai fan. Si sono conosciuti quando erano ancora due ragazzini, per poi ritrovarsi in età adulta e innamorarsi perdutamente. Oggi vivono insieme a Milano, in una grande casa che ospita la loro splendida famiglia allargata. Scopriamo dove si trova.

Dov’è la casa di Francesca Barra e Claudio Santamaria

Francesca Barra è nata e cresciuta a Policoro, grazioso borgo della costa lucana situato in provincia di Matera: dopo il liceo, si è trasferita a Roma per gli studi universitari e qui ha iniziato la sua carriera da giornalista, collaborando con numerose realtà editoriali e approdando anche in televisione. Nella capitale ha incontrato Claudio Santamaria, romano di origini e da sempre profondamente legato alla sua terra natale. La Città Eterna ha visto sbocciare il loro amore e ha ospitato il primo rifugio della coppia, fino al trasloco avvenuto nel 2019.

In quell’anno, Francesca e Claudio hanno deciso di spostarsi a Milano: come racconta “Idealista”, i due hanno acquistato un bellissimo appartamento su più livelli ai Navigli, un vivace quartiere del capoluogo lombardo. Tra mobili di design e pezzi vintage, foto di famiglia e decine di ricordi appesi alle pareti, ma anche un angolo dedicato ai videogiochi d’epoca e un terrazzo dove suonare, la coppia ha vissuto momenti felici. Ma ben presto è arrivata l’occasione di traslocare nuovamente, per sopperire alle nuove esigenze della loro famiglia allargata.

Il trasloco di Francesca Barra e Claudio Santamaria nella nuova casa

“Abbiamo deciso di cambiare casa perché vogliamo avere uno spazio esterno“, aveva rivelato Francesca Barra in un’intervista a “Confidenze”. Così, dopo aver preparato una quantità incredibile di scatoloni, lei e Claudio Santamaria hanno cercato il loro nuovo nido d’amore. D’altra parte, la famiglia si è allargata: nel 2022 è nata Atena, la bimba che ha suggellato l’amore tra la giornalista e l’attore. Lui ha anche una figlia, Emma, nata dalla precedente relazione con Delfina Delettrez Fendi. A casa ci sono poi i tre figli (Renato, Emma Angelina e Greta) che Francesca ha avuto dal matrimonio con Marcello Molfino, finito nel 2016.

Insomma, il caos non manca – e neanche l’amore. Secondo quanto rivela “Leggo”, il nuovo appartamento di Francesca Barra e Claudio Santamaria, sempre a Milano, è ampio e molto luminoso. Ci sono un grande salone dai colori vivaci e un elegante pianoforte nero, una bella cucina dove la giornalista si sbizzarrisce tra le sue ricette e un angolo dedicato alla creazione di contenuti per i social, che Francesca e Claudio sfruttano per i loro video da pubblicare su Instagram.

Uno dei punti forti della casa, tuttavia, è il terrazzo ricco di verde che la caratterizza. Proprio lo spazio all’aria aperta, una piccola oasi immersa tra piante e fiori colorati, è ciò che ha convinto la coppia a trasferirsi. Collegato alla zona living da ampie vetrate, è il luogo dove Francesca e Claudio possono rifugiarsi per godere di un po’ di relax al sole, in compagnia dei loro amici a quattro zampe, e dove i loro bambini si divertono a giocare.