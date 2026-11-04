Quanto costano i panettoni di Natale 2026 di Iginio Massari

Iginio Massari ha realizzato anche per Natale 2026 dei panettoni, sia classici sia speciali, e delle box regalo per celebrare le feste natalizie

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Iginio Massari, pasticcere bresciano tra i nomi più noti dell’alta pasticceria italiana, anche quest’anno ha deciso di realizzare una selezione di prodotti pensati per chi cerca un dolce da portare in tavola o un regalo gastronomico. Le proposte per il Natale 2026 di Iginio Massari sono già disponibili nel suo store online e comprendono panettoni in diversi gusti e formati, confezioni regalo e un calendario dell’Avvento in edizione limitata.

I panettoni di Natale 2026 di Iginio Massari

Nato a Brescia nel 1942, Iginio Massari nel 1971 ha aperto la famosa Pasticceria Veneto nella sua città e qui ha dato forma al suo laboratorio. Da questa prima apertura Massari ha fatto molta strada e ora vanta una rete che comprende punti vendita in diverse città, collaborazioni e uno shop online dove vengono venduti prodotti dedicati alle diverse festività dell’anno. Dopo i dolci speciali di Halloween 2026, il Maestro Massari ha già rivolto l’attenzione al Natale, con una collezione di grandi lievitati che affianca la ricetta classica a versioni più particolari.

Nel negozio online di Iginio Massari non manca il panettone classico, con uvetta, arancia candita e glassa alle mandorle, che è proposto nel formato da 0,5 kg a 29 euro e da 1 kg a 48 euro. Negli stessi formati è proposto anche il pandoro classico. Chi cerca un impasto speciale può scegliere il Panettone al Cacao e Cioccolato, con impasto al cacao arricchito con arancia candita e con gocce di cioccolato fondente e al latte. Il prezzo è di 32 euro per il formato da 0,5 kg e 54 euro per il formato da 1 kg. Per chi preferisce evitare i canditi c’è una ricetta senza canditi e uvetta, con glassa alle mandorle, fave di tonka, vaniglia e miele. Questo panettone è in vendita nel formato da 750 grammi a 45 euro.

Tra le proposte in edizione limitata c’è il Panettone Matilde, da 350 grammi, venduto a 26 euro. La ricetta, dedicata alla nipote di Massari, unisce un impasto con pepite di cioccolato al latte a una copertura al cioccolato e alla fragola. Il Panettone al Cioccolato e Lampone, da un chilo, è proposto a 60 euro: contiene lamponi canditi e pepite di cioccolato, con glassa al lampone. Anche il Panettone al Pistacchio è presente in edizione limitata ed è disponibile in più formati (0,5 kg e 1 kg), con prezzi a partire da 35 euro.

La collezione comprende poi panettoni pensati per essere condivisi o regalati in formati importanti. La latta da collezione con il Panettone da un chilo e mezzo costa 90 euro; il formato da due chili è proposto a 98 euro, mentre quello da tre chili arriva a 160 euro. Tra le novità c’è anche un’edizione speciale numerata da un chilo e mezzo, con cioccolato, uvetta al rum e arancia candita, racchiusa in una cappelliera da collezione. Il prezzo per questo prodotto è di 130 euro.

Come sempre, Iginio Massari ha pensato anche ad un prodotto senza lattosio. In particolare, per Natale 2026 c’è il Panettone senza lattosio, con arancia candita, uvetta e copertura alle nocciole e alle mandorle, che costa 35 euro. Nella stessa selezione natalizia è già acquistabile anche il Calendario dell’Avvento 2026, in vendita a 160 euro e con spedizione dal 18 novembre. La confezione raccoglie praline, cremini, dragées, biscotti e altre specialità, con una sorpresa prevista per il 25 dicembre.

Le box regalo di Natale 2026 di Iginio Massari

Accanto ai singoli lievitati, lo shop propone diverse box regalo che abbinano il panettone a prodotti dolciari o a una bottiglia di vino, come già avvenuto per Natale 2025. La Selezione n. 1 costa 58 euro e comprende un panettone da 500 grammi, dragées ai cereali ricoperti di cioccolato al latte e crema spalmabile al pistacchio. La Selezione n. 2, proposta a 93 euro, include un panettone da un chilo, una confezione da 16 praline e biscotti danesi da 350 grammi.

Per chi vuole accompagnare il dolce con un vino, la box con panettone da un chilo e una bottiglia di Berlucchi ’61 Extra Brut costa 91 euro. La variante con Berlucchi ’61 Satèn è proposta a 96 euro, lo stesso prezzo della confezione con panettone e Passito Hauner. C’è infine la box con Derbusco Cives Brut, in vendita a 91 euro. A disposizione nello shop ci sono anche confezioni di praline, dragées e marroni canditi. Tra le proposte in edizione limitata c’è anche il Lingotto da 250 grammi, in vendita a 34 euro. Questo presenta una sottile copertura di cioccolato fondente che racchiude un morbido cremino alla nocciola.