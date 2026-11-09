Lupi a caccia tra le case ad Ancona, la mappa degli avvistamenti

Aumentano gli avvistamenti di lupi nel territorio di Ancona e provincia: la mappa delle segnalazioni e le testimonianze fornite dagli abitanti

Ad Ancona i lupi si avvicinano sempre più alla città: nelle ultime settimane sono stati avvistati nelle località più interne della provincia e sono aumentate le segnalazioni che arrivano dalle zone urbane.

Lupi avvistati ad Ancona: la mappa delle segnalazioni

La presenza dei lupi rappresenta un rischio per la popolazione e per gli animali domestici, e questi sono spesso i primi a farne le spese: in molte occasioni diventano facili prede per i lupi che non trovano più cibo nel loro habitat naturale. Le ultime vittime sono state i gatti di una colonia felina nei pressi di un centro commerciale.

Dei cinquanta gatti censiti nella colonia, dopo l’attacco dei lupi ne sono rimasti solo dodici. La colonia felina si trova di fronte a un distributore di benzina e uno degli attacchi più recenti è avvenuto in pieno giorno, quando le persone che stavano facendo rifornimento sono rimaste terrorizzate nel vedere gli animali a pochi metri da loro.

Per i gatti, al momento, è stata trovata una soluzione: una recinzione che verrà costruita grazie a una raccolta di fondi online, mentre per gli abitanti del posto resta la paura. Una residente della zona, ai microfoni di ‘TgCom24’, ha raccontato quanto successo a suo marito: “Una sera si è ritrovato davanti a un branco di lupi a distanza ravvicinata, aveva anche il cane vicino che abbaiava e faceva fatica a tenerlo. Da quel giorno se può evita di andare in certe zone e gira sempre con una torcia”.

Le segnalazioni degli avvistamenti di lupi nelle ultime settimane sono arrivate dalla zona del parco di Brecce Bianche vicino via San Gaspare, dal comune di Filottrano e dalla frazione di Casenuove di Osimo; in generale la questione riguarda tutto il territorio della provincia di Ancona e in particolare i paesi e le aree nei pressi del Capoluogo delle Marche. Oltre ai gatti, da qualche anno a questa parte i lupi hanno attaccato anche altri animali come daini, cervi, mufloni e persino asini.

Il racconto del sindaco di Filottrano

Il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi è stato protagonista in prima persona di un episodio che ha riguardato la presenza di un lupo vicino a casa sua: “Erano le 7,30 del mattino, abbiamo aperto per far uscire i gatti come ogni giorno – ha raccontato il primo cittadino a ‘Il Messaggero’ – e quando siamo andati a vedere le telecamere, ci siamo accorti di un lupo che arrivava e si dirigeva verso i due gatti”.

Paolorossi ha poi fatto il punto della situazione sulla presenza dei lupi nel territorio del comune in provincia di Ancona: “In questo momento a Filottrano ci sono trenta lupi e quattordici vivono in branco – ha dichiarato il sindaco – prima gli incontri avvenivano la notte, ma adesso anche la mattina presto o la sera. Vicino casa nostra un attacco si è verificato alle 17. E quando finiranno i gatti, se troveranno dei bimbi in giardino cosa faranno i lupi? Ci sono certe leggi che sembrano tutelare più gli animali che le persone, i sindaci hanno le mani legate”.