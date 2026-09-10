In vendita le case del Commissario Montalbano: quanto costano

Due immobili in Sicilia che sono stati protagonisti di alcune puntate della serie tv "Il Commissario Montalbano" sono ora stati messi in vendita

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Per oltre vent’anni, le strade, i palazzi e le abitazioni della Sicilia sud-orientale hanno fatto da sfondo alla celebre serie tv del Commissario Montalbano. Ora due proprietà apparse nella fiction di Rai 1 cercano un nuovo proprietario. Si trovano tra Scicli e Ragusa, nei luoghi trasformati sullo schermo nella Vigàta immaginata da Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano e la casa in vendita di fronte al Commissariato di Vigàta

“Il Commissario Montalbano” è una delle fiction italiane più amate e longeve. Tratta dai romanzi e dai racconti di Andrea Camilleri, la serie ha debuttato nel 1999 e ha avuto come protagonista Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano. Nelle opere di Camilleri, Vigàta è una città immaginaria ispirata soprattutto a Porto Empedocle (Agrigento), città natale dello scrittore. Per la trasposizione televisiva, invece, Scicli è diventata la Vigàta della fiction e il Municipio cittadino ha prestato alcuni ambienti al Commissariato.

La casa del commissario Montalbano nella fiction si trova a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina, e oggi ospita una struttura ricettiva. Anche Ragusa Ibla, Modica, Ispica e altri centri del territorio sono comparsi in numerosi episodi. Come riportato da “Panorama”, però, due proprietà comparse nella serie sono ora in vendita. Si trovano sempre in Sicilia tra Agrigento e Ragusa, nei luoghi cari al Commissario.

La prima si trova proprio nel centro di Scicli, esattamente di fronte al Municipio, l’edificio che nella serie è noto come il Commissariato di Vigàta. Gli affacci e alcuni interni della residenza sono stati utilizzati durante le riprese. Acquistare la proprietà significherebbe quindi abitare davanti a uno dei set più famosi della televisione italiana. La richiesta economica è di 500 mila euro. L’immobile è un edificio indipendente di circa 300 metri quadrati, distribuito su tre livelli. L’ingresso al piano terra conduce alla parte principale dell’abitazione, situata al primo piano. Qui si trovano un ampio soggiorno, la sala da pranzo e una cucina abitabile.

La casa comprende complessivamente tre camere da letto e tre bagni. Completano questo piano un locale verandato e il terrazzo panoramico, dal quale è possibile ammirare i tetti, i monumenti e le colline intorno a Scicli. La proprietà dispone inoltre di un balcone e di un posto auto. La posizione costituisce senza dubbio il suo maggiore punto di forza dato che si trova nel cuore storico di Scicli.

In vendita il palazzo di Ragusa apparso nell’episodio “Amore”

La seconda proprietà legata alla fiction si trova a Ragusa, in via Felicia Schininà, a poca distanza dalla Cattedrale di San Giovanni Battista. Si tratta di un grande palazzo storico costruito alla fine dell’Ottocento e utilizzato per alcune scene dell’episodio “Amore”, trasmesso per la prima volta su Rai 1 il 19 febbraio 2018. L’edificio si sviluppa su più livelli e raggiunge una metratura di circa 954 metri quadrati. Gli spazi possono essere articolati in oltre 25 ambienti, rendendo la proprietà adatta non soltanto ad una residenza privata, ma anche a un eventuale progetto ricettivo.

Come riporta sempre ‘Panorama’, il prezzo richiesto per il palazzo è di 790 mila euro. Il piano terra e quello ammezzato si aprono attraverso un grande androne nel quale sono ancora presenti le basole originali. Il soffitto a volte e la scala monumentale introducono ai diversi livelli della dimora. Al primo piano si trova il piano nobile, caratterizzato da saloni di rappresentanza e soffitti decorati. La proprietà comprende inoltre balconi affacciati sul centro storico, corti interne e terrazzi. Il palazzo possiede più di tre bagni e due posti auto.