Migliori città al mondo, Roma è settima: la classifica 2026

Nuova edizione del World’s Best Cities Report, la classifica di Resonance dedicata alle migliori città al mondo. La graduatoria internazionale valuta ogni metropoli in base a tre criteri principali: Vivibilità, Amabilità e Prosperità. Nel ranking presenti due rappresentanti dell’Italia.

