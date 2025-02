Dormire nella casa di Montalbano per i 100 anni di Camilleri

Nato nel 1925 a Porto Empedocle e scomparso nel 2019, Andrea Camilleri è stato uno degli scrittori italiani più influenti dell’ultimo secolo. Ha raggiunto la fama letteraria negli anni ’90 grazie alla creazione del Commissario Montalbano. Il primo romanzo della serie, “La forma dell’acqua”, è stato pubblicato nel 1994 e ha dato il via a una saga di grande successo che è stata anche tradotta in numerose lingue. Questa è stata poi anche adattata in una celebre serie televisiva Rai con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario. Nel 2025, in occasione del centenario della nascita di Camilleri, cresce l’interesse per i luoghi legati al mondo di Montalbano. Tra questi, uno dei più affascinanti è senza dubbio la celebre casa del commissario che si trova a Punta Secca. Qui i fan e appassionati possono vivere un’esperienza unica, soggiornando nella dimora di Montalbano.

Dormire nella casa del commissario Montalbano

I luoghi di Andrea Camilleri e del Commissario Montalbano continuano ad affascinare visitatori da tutta Italia. Così, in occasione del centenario della nascita dell’autore, Bed-and-Breakfast.it invita tutti gli amanti della serie (e non solo) a vivere un’esperienza indimenticabile soggiornando nella vera casa di Montalbano a Punta Secca. L’immobile storico era originariamente un magazzino per la dissalazione delle sarde ed è stato ceduto nel 1904 al nonno dell’attuale proprietario che poi nel tempo lo ha reso un Bed and Breakfast. Per omaggiare il centenario della nascita di Montalbano, inoltre, il 17 febbraio andrà in onda una puntata speciale del programma Ulisse. La puntata condotta come sempre da Alberto Angela su Rai1 ripercorrerà i luoghi più iconici della serie e racconterà alcuni dei fatti più salienti legati al commissario.