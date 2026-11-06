Migliori trattorie in Italia: la classifica 50 Top Italy 2027
Anche quest'anno è uscita la guida 50 Top Italy 2027 con la classifica delle migliori trattorie e bistrò moderni che si possono trovare in Italia
La nuova edizione di 50 Top Italy presenta una selezione dedicata alle trattorie e ai bistrò moderni, con indirizzi distribuiti in tutta Italia. La classifica fotografa un panorama in cui la cucina tradizionale continua a evolversi e a combinarsi con nuove idee. Alcuni locali consolidano la propria presenza, mentre altri compiono un salto significativo rispetto al passato.
La guida 50 Top Italy 2027: migliori trattorie
50 Top Italy è una guida online dedicata alla ristorazione italiana, con selezioni e classifiche che comprendono locali in Italia e all’estero. La sezione Trattorie e Bistrò Moderni della guida 50 Top Italy 2027 comprende 110 indirizzi. Di questi, 50 sono inseriti nella classifica principale; gli altri fanno parte della selezione delle Trattorie Eccellenti. Il numero complessivo è in crescita rispetto all’edizione 50 Top Italy 2026 e restituisce una panoramica ampia della ristorazione italiana. A curare la guida sono Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.
Il metodo di selezione prevede visite in forma anonima e con il conto pagato dagli ispettori. La valutazione considera la proposta gastronomica e la qualità delle materie prime, insieme alla capacità di mantenere un legame con il territorio e di interpretare la tradizione. La selezione non si limita quindi ai locali più conosciuti o alle città maggiori. La distribuzione comprende trattorie di centri piccoli e grandi, dal Nord al Sud. Il Lazio è la regione con il maggior numero di indirizzi complessivi, 15, seguito da Campania e Veneto, entrambe con 11 locali. L’Emilia-Romagna ne conta 10.
Questi numeri comprendono l’intera selezione delle 110 insegne e non soltanto le prime 50 posizioni. La guida 2027 sarà presentata progressivamente anche nelle altre categorie. Il calendario prevede la sezione Grandi Ristoranti il 19 novembre e quella Luxury, dedicata ai ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera a dicembre. La presentazione si concluderà il 10 dicembre a Milano, con il Gran Galà della Cucina Italiana al Teatro Manzoni, durante il quale saranno consegnati i premi e annunciati i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo.
La classifica delle migliori trattorie 50 Top Italy 2027
A conquistare il primo posto della nuova edizione di 50 Top Italy – Trattorie e Bistrò è Mimì alla Ferrovia, storica insegna di Napoli fondata nel 1943 da Ida ed Emilio Giugliano. Oggi il locale appartiene alla famiglia Giugliano e la cucina è affidata a Salvatore. La trattoria sale dalla posizione numero otto dell’edizione 2026 alla vetta della graduatoria. Al secondo posto si colloca Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, che nella classifica precedente occupava la prima posizione. Il podio è completato dall’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.
La graduatoria mostra così una presenza distribuita tra diverse aree del Paese. Campania, Emilia-Romagna e Lazio contano due locali ciascuna nella top ten mentre Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana sono rappresentate da un indirizzo. La classifica completa delle 50 Trattorie e Bistrò Moderni 2027 è la seguente:
- Mimì alla Ferrovia – Napoli, Campania
- Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Lazio
- Antica Osteria del Mirasole – San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna
- Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM), Lazio
- Abraxas Osteria – Pozzuoli (NA), Campania
- La Brinca – Ne (GE), Liguria
- Trattoria Da Burde – Firenze, Toscana
- Ristorante Al Cambio – Bologna, Emilia-Romagna
- Trattoria del Nuovo Macello – Milano, Lombardia
- La Cuccagna – Crispiano (TA), Puglia
- Arcangelo Vino e Cucina – Roma, Lazio
- NU’ Trattoria Italiana 1960 – Acuto (FR), Lazio
- Casa Torrente – Al Convento – Cetara (SA), Campania
- Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo
- Ostreria Fratelli Pavesi – Podenzano (PC), Emilia-Romagna
- Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA), Campania
- Ristorante Consorzio – Torino, Piemonte
- Trippa – Milano, Lombardia
- Osteria Ophis – Offida (AP), Marche
- Trecca – Roma, Lazio
- Taverna del Porto – Tricase (LE), Puglia
- I Banchi – Ragusa, Sicilia
- La Sangiovesa – Santarcangelo di Romagna (RN), Emilia-Romagna
- Mammaròssa – Avezzano (AQ), Abruzzo
- Botteghe Antiche – Putignano (BA), Puglia
- Corona Trattoria – Palermo, Sicilia
- Osteria della Villetta – Palazzolo sull’Oglio (BS), Lombardia
- Ai Due Platani – Coloreto (PR), Emilia-Romagna
- Ristorante Cacciatori – Cartosio (AL), Piemonte
- Stecca – Roma, Lazio
- Cibus – Ceglie Messapica (BR), Puglia
- Il Capanno – Spoleto (PG), Umbria
- Antica Trattoria Ballotta – Torreglia (PD), Veneto
- Taverna Kerkira – Bagnara Calabra (RC), Calabria
- La Tradizione – Vico Equense (NA), Campania
- Taverna Centomani – Potenza, Basilicata
- Osteria del Vicolo – Mormanno (CS), Calabria
- ChiaroScuro – Cagliari, Sardegna
- L’Agave – Framura (SP), Liguria
- Osteria La Torre – Cherasco (CN), Piemonte
- Io Cucino – Bibbona (LI), Toscana
- Fattoria Borrello – Raccuja (ME), Sicilia
- Osteria Ca’ Dei Giosi – Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige
- Osteria Storica Morelli – Pergine Valsugana (TN), Trentino-Alto Adige
- Trattoria La Grotta Da Concetta – Campobasso, Molise
- Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI), Lombardia
- Scannabue – Torino, Piemonte
- 900 all’Isola – Palazzolo dello Stella (UD), Friuli-Venezia Giulia
- All’Osteria Bottega – Bologna, Emilia-Romagna
- Condividere Osteria – Zero Branco (TV), Veneto
POTREBBE INTERESSARTI
-
Jannik Sinner in Alto Adige: la visita speciale del campione
-
Scoperta a Roma sull'Appia Antica, spunta un mosaico unico
-
Dove conviene vivere dopo la pensione: l'Italia è nella Top 10
-
La luce artificiale sulla costa mette a rischio il Mar Adriatico
-
George Clooney ha un nuovo "vicino" vip sul lago di Como
-
Quando si possono accendere i termosifoni nel 2026
-
Due autostrade in Italia avranno il limite fissato a 60 km orari
-
Allarme pasta in Italia, produzione bloccata: cosa succede
-
Quanto costa il pacchetto vip Champions League a Como