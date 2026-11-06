Migliori trattorie in Italia: la classifica 50 Top Italy 2027

Anche quest'anno è uscita la guida 50 Top Italy 2027 con la classifica delle migliori trattorie e bistrò moderni che si possono trovare in Italia

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La nuova edizione di 50 Top Italy presenta una selezione dedicata alle trattorie e ai bistrò moderni, con indirizzi distribuiti in tutta Italia. La classifica fotografa un panorama in cui la cucina tradizionale continua a evolversi e a combinarsi con nuove idee. Alcuni locali consolidano la propria presenza, mentre altri compiono un salto significativo rispetto al passato.

La guida 50 Top Italy 2027: migliori trattorie

50 Top Italy è una guida online dedicata alla ristorazione italiana, con selezioni e classifiche che comprendono locali in Italia e all’estero. La sezione Trattorie e Bistrò Moderni della guida 50 Top Italy 2027 comprende 110 indirizzi. Di questi, 50 sono inseriti nella classifica principale; gli altri fanno parte della selezione delle Trattorie Eccellenti. Il numero complessivo è in crescita rispetto all’edizione 50 Top Italy 2026 e restituisce una panoramica ampia della ristorazione italiana. A curare la guida sono Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Il metodo di selezione prevede visite in forma anonima e con il conto pagato dagli ispettori. La valutazione considera la proposta gastronomica e la qualità delle materie prime, insieme alla capacità di mantenere un legame con il territorio e di interpretare la tradizione. La selezione non si limita quindi ai locali più conosciuti o alle città maggiori. La distribuzione comprende trattorie di centri piccoli e grandi, dal Nord al Sud. Il Lazio è la regione con il maggior numero di indirizzi complessivi, 15, seguito da Campania e Veneto, entrambe con 11 locali. L’Emilia-Romagna ne conta 10.

Questi numeri comprendono l’intera selezione delle 110 insegne e non soltanto le prime 50 posizioni. La guida 2027 sarà presentata progressivamente anche nelle altre categorie. Il calendario prevede la sezione Grandi Ristoranti il 19 novembre e quella Luxury, dedicata ai ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera a dicembre. La presentazione si concluderà il 10 dicembre a Milano, con il Gran Galà della Cucina Italiana al Teatro Manzoni, durante il quale saranno consegnati i premi e annunciati i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo.

La classifica delle migliori trattorie 50 Top Italy 2027

A conquistare il primo posto della nuova edizione di 50 Top Italy – Trattorie e Bistrò è Mimì alla Ferrovia, storica insegna di Napoli fondata nel 1943 da Ida ed Emilio Giugliano. Oggi il locale appartiene alla famiglia Giugliano e la cucina è affidata a Salvatore. La trattoria sale dalla posizione numero otto dell’edizione 2026 alla vetta della graduatoria. Al secondo posto si colloca Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, che nella classifica precedente occupava la prima posizione. Il podio è completato dall’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

La graduatoria mostra così una presenza distribuita tra diverse aree del Paese. Campania, Emilia-Romagna e Lazio contano due locali ciascuna nella top ten mentre Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana sono rappresentate da un indirizzo. La classifica completa delle 50 Trattorie e Bistrò Moderni 2027 è la seguente: