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Migliori trattorie in Italia: la classifica 50 Top Italy 2027

Anche quest'anno è uscita la guida 50 Top Italy 2027 con la classifica delle migliori trattorie e bistrò moderni che si possono trovare in Italia

4 min di lettura

Martina Bressan

Martina Bressan

SEO copywriter e Web Content Editor

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Migliori trattorie

La nuova edizione di 50 Top Italy presenta una selezione dedicata alle trattorie e ai bistrò moderni, con indirizzi distribuiti in tutta Italia. La classifica fotografa un panorama in cui la cucina tradizionale continua a evolversi e a combinarsi con nuove idee. Alcuni locali consolidano la propria presenza, mentre altri compiono un salto significativo rispetto al passato.

La guida 50 Top Italy 2027: migliori trattorie

50 Top Italy è una guida online dedicata alla ristorazione italiana, con selezioni e classifiche che comprendono locali in Italia e all’estero. La sezione Trattorie e Bistrò Moderni della guida 50 Top Italy 2027 comprende 110 indirizzi. Di questi, 50 sono inseriti nella classifica principale; gli altri fanno parte della selezione delle Trattorie Eccellenti. Il numero complessivo è in crescita rispetto all’edizione 50 Top Italy 2026 e restituisce una panoramica ampia della ristorazione italiana. A curare la guida sono Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Il metodo di selezione prevede visite in forma anonima e con il conto pagato dagli ispettori. La valutazione considera la proposta gastronomica e la qualità delle materie prime, insieme alla capacità di mantenere un legame con il territorio e di interpretare la tradizione. La selezione non si limita quindi ai locali più conosciuti o alle città maggiori. La distribuzione comprende trattorie di centri piccoli e grandi, dal Nord al Sud. Il Lazio è la regione con il maggior numero di indirizzi complessivi, 15, seguito da Campania e Veneto, entrambe con 11 locali. L’Emilia-Romagna ne conta 10.

Questi numeri comprendono l’intera selezione delle 110 insegne e non soltanto le prime 50 posizioni. La guida 2027 sarà presentata progressivamente anche nelle altre categorie. Il calendario prevede la sezione Grandi Ristoranti il 19 novembre e quella Luxury, dedicata ai ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera a dicembre. La presentazione si concluderà il 10 dicembre a Milano, con il Gran Galà della Cucina Italiana al Teatro Manzoni, durante il quale saranno consegnati i premi e annunciati i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo.

La classifica delle migliori trattorie 50 Top Italy 2027

A conquistare il primo posto della nuova edizione di 50 Top Italy – Trattorie e Bistrò è Mimì alla Ferrovia, storica insegna di Napoli fondata nel 1943 da Ida ed Emilio Giugliano. Oggi il locale appartiene alla famiglia Giugliano e la cucina è affidata a Salvatore. La trattoria sale dalla posizione numero otto dell’edizione 2026 alla vetta della graduatoria. Al secondo posto si colloca Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, che nella classifica precedente occupava la prima posizione. Il podio è completato dall’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

La graduatoria mostra così una presenza distribuita tra diverse aree del Paese. Campania, Emilia-Romagna e Lazio contano due locali ciascuna nella top ten mentre Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana sono rappresentate da un indirizzo. La classifica completa delle 50 Trattorie e Bistrò Moderni 2027 è la seguente:

  1. Mimì alla Ferrovia – Napoli, Campania
  2. Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Lazio
  3. Antica Osteria del Mirasole – San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna
  4. Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM), Lazio
  5. Abraxas Osteria – Pozzuoli (NA), Campania
  6. La Brinca – Ne (GE), Liguria
  7. Trattoria Da Burde – Firenze, Toscana
  8. Ristorante Al Cambio – Bologna, Emilia-Romagna
  9. Trattoria del Nuovo Macello – Milano, Lombardia
  10. La Cuccagna – Crispiano (TA), Puglia
  11. Arcangelo Vino e Cucina – Roma, Lazio
  12. NU’ Trattoria Italiana 1960 – Acuto (FR), Lazio
  13. Casa Torrente – Al Convento – Cetara (SA), Campania
  14. Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo
  15. Ostreria Fratelli Pavesi – Podenzano (PC), Emilia-Romagna
  16. Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA), Campania
  17. Ristorante Consorzio – Torino, Piemonte
  18. Trippa – Milano, Lombardia
  19. Osteria Ophis – Offida (AP), Marche
  20. Trecca – Roma, Lazio
  21. Taverna del Porto – Tricase (LE), Puglia
  22. I Banchi – Ragusa, Sicilia
  23. La Sangiovesa – Santarcangelo di Romagna (RN), Emilia-Romagna
  24. Mammaròssa – Avezzano (AQ), Abruzzo
  25. Botteghe Antiche – Putignano (BA), Puglia
  26. Corona Trattoria – Palermo, Sicilia
  27. Osteria della Villetta – Palazzolo sull’Oglio (BS), Lombardia
  28. Ai Due Platani – Coloreto (PR), Emilia-Romagna
  29. Ristorante Cacciatori – Cartosio (AL), Piemonte
  30. Stecca – Roma, Lazio
  31. Cibus – Ceglie Messapica (BR), Puglia
  32. Il Capanno – Spoleto (PG), Umbria
  33. Antica Trattoria Ballotta – Torreglia (PD), Veneto
  34. Taverna Kerkira – Bagnara Calabra (RC), Calabria
  35. La Tradizione – Vico Equense (NA), Campania
  36. Taverna Centomani – Potenza, Basilicata
  37. Osteria del Vicolo – Mormanno (CS), Calabria
  38. ChiaroScuro – Cagliari, Sardegna
  39. L’Agave – Framura (SP), Liguria
  40. Osteria La Torre – Cherasco (CN), Piemonte
  41. Io Cucino – Bibbona (LI), Toscana
  42. Fattoria Borrello – Raccuja (ME), Sicilia
  43. Osteria Ca’ Dei Giosi – Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige
  44. Osteria Storica Morelli – Pergine Valsugana (TN), Trentino-Alto Adige
  45. Trattoria La Grotta Da Concetta – Campobasso, Molise
  46. Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI), Lombardia
  47. Scannabue – Torino, Piemonte
  48. 900 all’Isola – Palazzolo dello Stella (UD), Friuli-Venezia Giulia
  49. All’Osteria Bottega – Bologna, Emilia-Romagna
  50. Condividere Osteria – Zero Branco (TV), Veneto

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