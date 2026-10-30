Lo Zecchino d'Oro lascia lo storico Antoniano: la nuova location

La 69esima edizione dello "Zecchino d'Oro" andrà in onda presso una nuova location, ma è soltanto una soluzione temporanea: ecco perché lascia l'Antoniano

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Le sue canzoni hanno segnato l’infanzia di intere generazioni: sta per tornare lo “Zecchino d’Oro”, il festival canoro dedicato ai più piccini. La 69esima edizione, prevista per venerdì 4 dicembre 2026, andrà in onda in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, ormai da anni legato a questo importante appuntamento musicale. Quest’anno sono in programma alcune novità davvero interessanti, tra cui un omaggio alla storia dello “Zecchino d’Oro” e il suo improvviso trasferimento in una nuova location: ecco cosa sappiamo.

La nuova location dello “Zecchino d’Oro”

La 69esima edizione dello “Zecchino d’Oro”, che vedrà ancora una volta al timone Carlo Conti, ci regalerà alcune sorprese: è infatti previsto un nostalgico omaggio a quello che, ormai da decenni, è uno dei festival canori più importanti d’Italia. Accanto alla tradizionale competizione musicale, che coinvolgerà tanti giovanissimi artisti, verranno infatti portato in scena alcuni dei successi più conosciuti di sempre, brani che hanno fatto la storia dello “Zecchino d’Oro” e che hanno segnato generazioni di bambini. Ad interpretarli, saranno cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo, come rivela “Ansa”.

Ma la novità più grande non sfuggirà di certo allo sguardo dei più attenti: il festival non si svolgerà presso la storica sede dello “Zecchino d’Oro”, ovvero l’Antoniano di Bologna. Quest’anno, ad ospitare il programma sarà per la prima volta lo Studio 5 Fabrizio Frizzi di Roma, nella sede Rai. Si tratta di un evento temporaneo e del tutto eccezionale, dovuto ai lavori di ristrutturazione che in questi mesi stanno coinvolgendo il Cinema-Teatro di Bologna, per restituirlo alla popolazione interamente rinnovato.

“Siamo lieti di accogliere lo Zecchino d’Oro nei nostri studi e di ospitare un’edizione che conferma il legame della Rai con una manifestazione che da sempre accompagna generazioni di bambini e famiglie” – ha commentato Williams di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time. Il prossimo anno, il festival tornerà come sempre all’Antoniano, in una location completamente rinnovata e pronta a festeggiare un importante traguardo: la 79esima edizione dello show.

Dove si trova l’Antoniano e la sua storia

L’Antoniano nasce negli anni ’50 del secolo scorso, come associazione di solidarietà fondata dai frati minori del convento di Sant’Antonio a Bologna. La sua storica sede, nel cuore della città, ospita alcune delle attività principali della Onlus: originariamente vi avevano luogo la mensa per i poveri, l’Accademia di Arte Drammatica e il Cinema-Teatro. Proprio quest’ultimo è il più importante tassello della storia dello “Zecchino d’Oro” e del Piccolo Coro “Mariele Ventre”, con le sue voci miste di bambini dai 3 agli 11 anni.

La manifestazione canora viene ideata da Cino Tortorella nel 1959 e trasmessa dalla Rai sin dalla sua prima edizione, all’epoca ospitata a Milano. A partire dalla terza edizione, lo “Zecchino d’Oro” si sposta all’Antoniano di Bologna e vi rimane fino ad oggi, “costretto” ad un breve spostamento per via dei lavori di ristrutturazione. Le uniche eccezioni risalgono al 2019, quando la finale è stata trasmessa dall’Unipol Arena di Bologna, e al 2020 – per via del Covid, quell’edizione è stata spostata all’anno successivo e mandata in onda sia dall’Antoniano che dallo Studio 5 Fabrizio Frizzi di Roma.