I 100 brand che valgono di più nel 2026: 3 sono italiani
Sono tre i marchi italiani presenti nella nuova classifica Best Global Brand 2026 dedicata ai brand di maggior valore al mondo. Il nuovo ranking vede le società di tecnologia dominare e segna un sorpasso settoriale storico, con l’intrattenimento che ha superato l’automotive, diventando il secondo comparto per valore complessivo.
Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand, ha commentato i risultati della classifica, soffermandosi sulla grande presenza di brand tecnologici che rappresentano circa metà del valore totale del ranking 2026, attestandosi a 3,86 trilioni di dollari: “Nell’epoca in cui l’intelligenza artificiale rende le competenze più economiche e accessibili, il vero differenziale tra le aziende risiederà sempre di più nei principi – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – la rilevanza di brand tecnologici è testimoniata dal fatto che sono in grado di assolvere a esigenze differenti, utilizzano il marchio per entrare in parti diverse della vita delle persone”.
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