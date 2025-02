Leonardo Maria Del Vecchio compra il Twiga da Flavio Briatore: l'annuncio ufficiale dello storico passaggio di consegne nel settore dell'hospitality

Il Twiga di Flavio Briatore passa a Leonardo Maria Del Vecchio: i cinque locali di Forte dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha si fondano con ristoranti già controllati dalla Lmdv Capital, società dell’erede di Luxottica.

Leonardo Maria Del Vecchio compra il Twiga da Flavio Briatore

Come riferito da parte del ‘Corriere della Sera’, c’è stata la firma definitiva per l’acquisto del Twiga da parte di Lmdv Capital, il veicolo di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio.

L’erede del fondatore di Luxottica ha così rilevato il brand Twiga e quattro location del Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore, oltre al locale di Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà Twiga.

La grande operazione vede la fusione di Triple Sea Food, che detiene i brand Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Vesta, con il Twiga, parte del Gruppo Majestas di Flavio Briatore e Francesco Costa: dalla fusione nasce il nuovo gruppo Lmdv Hospitality che gestirà tutto il business dell’ospitalità per Lmdv Capital.

Leonardo Maria Del Vecchio, il presidente di Lmdv Capital e di Lmdv Hospitality, come si legge su ‘Ansa’, ha annunciato “l’apertura a settembre di un nuovo Twiga a Milano”, spiegando che “questo progetto non è solo un investimento, come il Twiga non è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l’hospitality in Italia e all’estero”.

Dell’accordo ha parlato anche Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital e amministratore unico di Lmdv Hospitality: “Lmdv Hospitality ha una visione ambiziosa che sta ridefinendo gli standard dell’ospitalità – ha dichiarato Marco Talarico – ristorazione, intrattenimento e lifestyle si fondono per creare destinazioni iconiche, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale”.

L’attuale ristorante Vesta di Forte dei Marmi si trasferirà al Twiga, mentre il precedente spazio che lo ospitava diventerà il nuovo stabilimento balneare sotto l’insegna Casa Fiori Chiari. L’ormai ex Billionaire in Sardegna sarà riconvertito in un nuovo Twiga, all’interno del quale sorgeranno i ristoranti Casa Fiori Chiari e Vesta.

Con l’accordo nasce così un nuovo player nel settore del lusso con grandi sfide all’orizzonte. Nelle strategie del marchio c’è spazio anche per l’apertura di un nuovo Twiga a Milano: una mossa, questa, fondamentale per espandere la presenza del Gruppo nel capoluogo della Lombardia. L’immobile di via Turati dove sorgerà il nuovo Twiga milanese, tra l’altro, è già di proprietà di Lmdv.

L’annuncio di Flavio Briatore

La nuova visione del brand Twiga è condivisa anche dal suo ideatore, Flavio Briatore. L’imprenditore ha commentato così lo storico passaggio di consegne nelle mani di Del Vecchio: “Twiga è stata un’icona dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro gruppo. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata”.

Briatore, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di Leonardo Maria del Vecchio, corredata da un lungo post: “LMDV Hospitality ha il potenziale per portare Twiga a un nuovo livello, rispettandone il DNA e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita – ha scritto Briatore – auguro a Leonardo Maria e al team di Triple Sea Food un futuro ricco di meritati successi”.