Dopo l'acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio del Twiga, il locale di Forte dei Marmi cambierà volto e dirà addio a un simbolo storico

Il Twiga di Forte dei Marmi cambia volto in vista della nuova stagione estiva. Dopo oltre vent’anni sotto l’egida di Flavio Briatore, il celebre beach club e locale notturno della Versilia passa nelle mani di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica. La nuova proprietà ha annunciato una rivoluzione strutturale del Twiga, con l’obiettivo di trasformarlo in un’icona internazionale. L’operazione fa parte di un più ampio piano di rinnovamento guidato dalla holding Lmdv Hospitality Group, che nei giorni scorsi ha rilevato il 100% del Gruppo Twiga di Briatore. L’acquisizione si è concretizzata attraverso la fusione tra Triple Sea Food (che controlla brand come Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Vesta) e Twiga, precedentemente parte del Gruppo Majestas di Flavio Briatore e Francesco Costa. Questo ha dato vita alla nuova realtà Lmdv Hospitality, che gestirà l’intero business dell’accoglienza per Lmdv Capital. La riapertura del Twiga in Versilia è fissata per il 18 aprile 2025, ma il restyling completo sarà visibile nella stagione 2026. Nel frattempo, vengono condivisi alcuni dettagli del progetto di ristrutturazione e da quello che emerge un simbolo storico del locale sembra sparirà per sempre.

Un’icona della Versilia che sparisce: addio allo storico simbolo del Twiga

In Versilia si è attivata la macchina di Leonardo Maria Del Vecchio per dare un nuovo volto al Twiga di Marina di Pietrasanta (Lucca). Il nuovo Twiga sarà più in linea con i beach club esclusivi delle grandi capitali europee e delle località più glamour del mondo. Si punta a un’esperienza in grado di combinare ristorazione di alto livello, beach club e nightlife. C’è, però, un cambiamento che sta destando molto scalpore. Chi ha frequentato il Twiga negli ultimi due decenni ricorderà senza dubbio le sue giraffe giganti, simbolo del club sin dall’apertura nel 2001. Il nome stesso, infatti, deriva dalla parola swahili “Twiga”, che significa proprio giraffa. Ma ora la nuova gestione ha deciso di eliminare definitivamente le celebri installazioni di oltre quattro metri.

Con il passaggio alla famiglia Del Vecchio, il locale abbandonerà lo stile afro-chic che lo aveva contraddistinto, con paglia, bamboo e decorazioni tribali che lasceranno spazio a un design più moderno e minimalista. La parola d’ordine sarà internazionalità, con un look completamente rinnovato per attrarre un pubblico sempre più cosmopolita. Con questo ambizioso restyling, il Twiga si prepara a scrivere un nuovo capitolo, lasciandosi alle spalle lo stile e l’impronta voluta da Flavio Briatore, per abbracciare una visione più internazionale. Inoltre, è stato pianificato il rilancio dei Twiga di Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha, e l’apertura di una nuova sede Twiga a Milano nel settembre 2025.

I nuovi cambiamenti del Twiga: restyling totale

Se da un lato questa trasformazione segna la fine di un’icona storica, dall’altro apre la strada a una nuova era per la nightlife. Per ridisegnare il Twiga, Lmdv Hospitality ha ingaggiato lo studio di architettura Fanti Bozzetti Menegon, che ha già lavorato su progetti di alto profilo nel mondo dell’ospitalità e del luxury retail. I primi rendering mostrano un beach club che avrà un look più pulito ed essenziale, senza eccessi decorativi. Saranno introdotte nuove piante decorative e arredi più contemporanei. Il design sarà pensato per fondere l’atmosfera di relax in spiaggia con una proposta orientata al nightlife esclusivo.

Una delle novità più importanti riguarda la fusione tra Twiga e il ristorante Vesta, attualmente ospitato nell’ex Franco Mare. Il ristorante sarà spostato all’interno del Twiga, creando un’esperienza gastronomica di altissimo livello direttamente nel cuore del locale. Inoltre, il beach club Fiumetto diventerà Casa Fiori Chiari, un altro tassello della nuova visione di Lmdv Hospitality per Versilia. A tutto questo si aggiunge il fatto che anche l’ormai ex Billionaire in Sardegna sarà riconvertito in un nuovo Twiga e sarà, quindi, oggetto di grandi cambiamenti.