Briatore vende Twiga a Del Vecchio: cosa succede al Billionaire

Flavio Briatore vende il Twiga a Leonardo Maria Del Vecchio: un passaggio di consegne epocale per il Billionaire, storico locale della Sardegna

Passaggio di consegne epocale in Sardegna: dopo 26 anni Flavio Briatore cede il passo a Leonardo Maria Del Vecchio e lo storico Billionaire verrà sostituito dal Twiga.

Briatore vende il Twiga a Del Vecchio: cosa succederà al Billionaire

Leonardo Maria Del Vecchio, tra gli eredi della fortuna del fondatore di Luxottica, ha comprato da Flavio Briatore il marchio Twiga e quattro locali: i Twiga di Forte dei Marmi, Montecarlo e Ventimiglia e il mitico Billionaire che dal prossimo anno diventerà a sua volta Twiga.

Marchio e locali passano sotto la proprietà del gruppo Triple Sea Food che a Milano ha creato Vesta, Casa Fiori Chiari e La Trattoria del Ciumbia ed è considerato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, capace negli ultimi anni d consolidare un modello vincente che riesce a unire l’alta cucina, l’intrattenimento e il design esclusivo.

Stando a quanto riportato da ‘Il Fatto Quotidiano’, Flavio Briatore si è detto lieto di “affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food”. Già nei mesi scorsi l’imprenditore piemontese aveva spiegato la volontà di vendere il marchio perché assorbito dal suo grande ritorno in Formula 1, dove ricopre il ruolo di advisor della scuderia Alpine, parte del gruppo Renault.

Durante il mese di dicembre del 2024 è circolata anche la notizia della cessione della quota de Il Camineto di Cortina ad appena un anno dall’acquisto da parte di Briatore. L’imprenditore sta rivedendo i suoi progetti, puntando sempre più su Crazy Pizza: dopo l’apertura di New York il piano di espansione prevede di arrivare tra i 55 e i 60 locali Crazy Pizza aperti in tutto il mondo entro la fine del 2025.

Il benvenuto del sindaco

Dello storico avvicendamento nel locale della Sardegna ha parlato il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda che ha salutato cordialmente Flavio Briatore, accogliendo a braccia aperte Leonardo Maria Del Vecchio: “Si chiude un’epoca, diamo il benvenuto a un nuovo imprenditore che come tanti altri ha deciso di investire nel nostro territorio – le parole del primo cittadino riportate da ‘La Nuova Sardegna’ – è un’evidente dimostrazione di come la Costa Smeralda sia una destinazione sempre attrattiva e in continua evoluzione”.

Nel dare il benvenuto a uno degli eredi del fondatore di Luxottica, tra i miliardari più ricchi d’Italia, il sindaco ha ricordato la storia del Billionaire, locale che ha segnato un’epoca nella movida della Sardegna:

“Al di là delle contraddizioni, che di certo non vanno dimenticate e quando infatti c’è stato bisogno siamo intervenuti, perché rappresentiamo una identità e un territorio, il Billionaire ha rappresentato un volano di promozione del territorio, che ha dato visibilità attraverso la presenza di importanti personaggi nazionali e stranieri. Una discoteca che ha seguito il cambiamento dei tempi e che ora si prepara a mutare nuovamente pelle con un nuovo brand del divertimento”.

L’intervento del primo cittadino di Arzachena è proseguito augurandosi che il rinnovato locale “sia un esempio di impresa virtuosa per il territorio e che, insieme agli altri brand della ristorazione e dell’accoglienza che si stanno affacciando, contribuisca a rendere sempre più forte la destinazione Arzachena-Costa Smeralda intercettando nuove fasce di clientela. Le risposte arriveranno nel futuro”.