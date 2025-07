De Niro compra la villa di Clooney a Laglio? Il retroscena

Robert De Niro compra la villa di George Clooney sul lago di Como? Ecco il retroscena legato ai due attori americani e alla splendida Villa Oleandra

L’arrivo di Robert De Niro e George Clooney sul lago di Como in rapida successione potrebbe non essere casuale: i due attori sono entrambi legati alle bellezze della zona da diversi anni e in tempi non sospetti si è parlato della possibilità che De Niro acquistasse addirittura Villa Oleandra, la storica residenza di Clooney.

De Niro e l’acquisto di Villa Oleandra di Clooney, il retroscena

A parlare della possibilità di acquistare la splendida dimora di George Clooney sul lago di Como fu lo stesso Robert De Niro: il retroscena risale a qualche anno fa, quando l’attore due volte Premio Oscar si trovava a Los Angeles in un evento organizzato dall’American Film Institute per conferire un riconoscimento alla carriera al regista Mel Brooks.

De Niro, in quell’occasione, disse di essere pronto ad acquistare Villa Oleandra di Clooney, ma la trattativa non andò mai in porto. Negli anni, però, la grande attrazione di Robert nei confronti del lago di Como è rimasta inalterata e l’attore, appena può, ama trascorrere qualche giorno di relax immerso nelle bellezze dello specchio d’acqua lombardo.

La presenza simultanea dei due attori sul lago di Como ha fatto tornare d’attualità le voci sull’acquisto di Villa Oleandra da parte di De Niro, anche se Clooney ha più volte ribadito di non aver alcuna intenzione di vendere la sua amatissima residenza di Laglio.

L’arrivo di Robert De Niro sul lago di Como

Robert De Niro si è aggiunto alla folta schiera di vip in vacanza in Italia: è arrivato a Cernobbio insieme alla compagna e alla figlia e ha deciso di soggiornare in una delle suite più riservate dell’hotel Villa d’Este.

L’attore che ha regalato interpretazioni leggendarie da ‘Taxi Driver’ a ‘Il Padrino Parte II’, passando per ‘Toro Scatenato’ e ‘Quei Bravi Ragazzi’, ha deciso di trascorrere qualche giorno lontano dai riflettori e dai set cinematografici: per questo motivo è stato messo in atto un servizio di sicurezza attento ma non invadente, così da poter assicurare la privacy.

L’amore dell’attore per l’Italia

Il legame tra Robert De Niro e l’Italia è fortissimo, a cominciare dalle sue origini, visto che i suoi nonni paterni sono emigrati in America da Ferrazzano, comune situato in provincia di Campobasso. Il divo di Hollywood si è recato spesso nel nostro Paese, sia per girare alcuni film (come non citare ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci) sia per visitare le bellezze del territorio.

Nel 2023 De Niro è stato in vacanza a Napoli ed è rimasto così colpito dalla città da confessare la volontà di girare un film nel Capoluogo campano: “Sto pensando di fare un film ambientato qui – dichiarò l’attore – lavorerò a un soggetto”.

Qualche anno prima, invece, De Niro fu protagonista di un toccante omaggio all’Italia: nel 2020 volle celebrare il nostro Paese con un video emozionante pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ambasciata statunitense a Roma, ricordando le origini molisane dei suoi nonni materni e tutti i grandi registi italiani e italo-americani con i quali ha lavorato, come Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Brian De Palma.