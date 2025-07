In arrivo 16 ricchi fan a Villa Oleandra di George Clooney per l'evento più glamour dell'anno sul lago di Como in compagnia della famiglia dell'attore

George Clooney, la moglie Amal e i figli Ella e Alexander si apprestano ad aprire Villa Oleandra sul lago di Como a 16 ospiti ricchissimi: sono i benefattori che hanno donato all’associazione no-profit dell’attore americano per trascorrere alcune esperienze sul Lario.

Villa Oleandra: da George Clooney in arrivo 16 ricchi fan

L’evento si annuncia come il più glamour della stagione turistica del 2025: ‘La Provincia di Como’ ha riferito che gli ospiti verranno accolti all’aeroporto di Milano per poi essere trasferiti a Villa Passalacqua, storico hotel di lusso a cinque stelle.

I 16 benefattori hanno versato 160.000 dollari alla fondazione no-profit Clooney Foundation for Justice per trascorrere una serie di esperienze in compagnia dell’attore e della sua splendida famiglia, dal 7 al 10 agosto. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza.

Il viaggio alla scoperta delle bellezze del lago di Como inizia presso l’hotel Villa Passalacqua: prima tappa un aperitivo a tema e kit di benvenuto offerto da Satopia Travel, seguito da una deliziosa cena a base di piatti ispirati al lago e ai vini locali; infine un drink da sorseggiare godendosi la spettacolare scenografia lacustre della sera.

Nel pacchetto “all inclusive” troviamo la sistemazione nelle esclusive suites di Passalacqua, il ricevimento di benvenuto in hotel e il giorno successivo il dinner a Villa Oleandra insieme ai padroni di casa George Clooney e Amal. Segue una cena di gala di nuovo a Passalacqua.

Le esperienze non finiscono qui perché sono in programma una serie di attività: visite in dimore storiche sul lago di Como, sia private che pubbliche, tour in motoscafo e incontri su filantropia e giustizia, due dei temi centrali della fondazione di Clooney che si occupa proprio di giustizia sociale e diritti umani in giro per il mondo.

La regola sugli smartphone

Per gli ospiti di Villa Oleandra dell’evento speciale organizzato con la fondazione di Clooney, vale la regola d’oro di George e Amal che riguarda gli smartphone: i dispositivi vengono lasciati in un cestino presente all’ingresso della casa sul lago di Como.

Una volta entrati, gli ospiti devono riporre i propri cellulari e rinunciare alla possibilità di controllare le notifiche, scattare delle foto oppure navigare sui social durante la loro permanenza. Niente connessione wi-fi e nessuna distrazione.

Questa regola non vale solo per Villa Oleandra sul lago di Como, ma viene rispettata in tutte le residenze di George Clooney e Amal sparse in giro per il mondo, quindi anche in quelle situate negli Stati Uniti d’America e in Inghilterra.

Di questo piccolo rituale che aiuta a creare uno spazio privato protetto, evitando distrazioni digitali, Amal ha parlato in tempi recenti, spiegando a ‘Qui Como’ la difficoltà nel creare spazi davvero privati in un’epoca in cui dominano i dispositivi elettronici.

George e Amal portano avanti la propria idea di privacy da sempre e in modo particolare dopo la nascita dei loro figli, i gemelli Ella e Alexander che non vengono mai esposti al pubblico: Amal ha rivelato che non vengono mai pubblicate immagini o video che ritraggono i gemelli, una scelta precisa della coppia per mantenere la privacy.