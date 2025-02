Il maestro Iginio Massari ha proposto anche per questo carnevale le sue chiacchiere ma l'aumento del prezzo di vendita sta causando molte discussioni

Carnevale è una delle festività più attese dell’anno, sinonimo di allegria, colori e soprattutto di dolci tipici della tradizione italiana. Tra i prodotti simbolo di questa festa troviamo le chiacchiere, conosciute con nomi diversi a seconda della regione come bugie, cenci, frappe, crostoli e galani. Si tratta di sfoglie sottili e croccanti di pasta dolce, fritte in olio bollente o cotte al forno e poi cosparse di zucchero a velo. Alcuni sopra ci sono possono mettere anche cioccolato o altri tipi di decorazioni. Anche i grandi nomi della pasticceria italiana propongono la loro versione di questo dolce. Tra i tanti c’è anche il celebre maestro pasticcere Iginio Massari, il cui laboratorio a Milano offre chiacchiere artigianali di altissima qualità. Quest’anno, però, il prezzo del suo prodotto sta sollevando molte discussioni.

Il costo delle chiacchiere di Iginio Massari

Come ogni anno, nel periodo di Carnevale le vetrine delle pasticcerie di molte cittadine italiane si riempiono di chiacchiere e altri dolci di carnevale. Giovedì grasso si sta per avvicinare e le vacanze di Carnevale sono attese da molti studenti. Quest’anno a far discutere non sono maschere e carri allegorici ma il prezzo di vendita delle chiacchiere. In particolare, si parla del prezzo applicato alle chiacchiere dalla pasticceria di Iginio Massari a Milano, situata nella centrale piazza Diaz. Iginio Massari, che ha da poco aperto una pasticceria di soli maritozzi, è uno dei più grandi pasticceri italiani tanto da aver ricevuto anche il titolo di “Maestro dei Maestri Pasticceri”. Le sue creazioni sono da sempre molto apprezzate ma da qualche anno alcune sono anche al centro di discussioni. L’oggetto di dibattito è principalmente il prezzo.

Già l’anno scorso il costo delle sue chiacchiere aveva suscitato scalpore: ben 80 euro al chilo, una cifra quasi quattro volte superiore alla media degli altri artigiani del settore. Quest’anno, però, il prezzo ha subito un ulteriore rincaro significativo, arrivando a 100 euro al chilo. Si tratta di un aumento del 25% rispetto all’anno precedente. Un incremento ben superiore al tasso di inflazione, hanno fatto notare molti soprattutto sui social. L’attenzione verso il prezzo delle chiacchiere di Massari non è una novità: il maestro pasticcere è noto per la sua produzione di altissima qualità e per il posizionamento premium dei suoi prodotti. Le chiacchiere, però, sono sempre state considerate un prodotto molto popolare realizzato con ingredienti semplici e da qui è nata la discussione sui prezzi così elevati.

Perché le chiacchiere costano così tanto e i prezzi sono aumentati

Molti si chiedono come mai le chiacchiere di Iginio Massari abbiano un prezzo così alto e perché più in generale il loro costo continui ad aumentare. Lavinia Martini su Cibotoday ha studiato il fenomeno e ha spiegato le motivazioni. La risposta risiede in diversi fattori, tra cui la qualità delle materie prime e la lavorazione artigianale. Si legge in un articolo di ‘Cibotoday’ che gli ingredienti base delle chiacchiere sono pochi: farina, burro, uova, zucchero, qualche aroma e l’olio per la frittura. Negli ultimi anni, però, diversi di questi prodotti hanno subito rincari significativi. Ad esempio, l’olio di semi per la frittura ha visto un’impennata nei prezzi, così come lo zucchero e il burro.

A questi costi si aggiungono quelli legati al packaging. In particolare, Massari utilizza packaging di alto livello che contribuisce a posizionare il prodotto in una fascia alta. Inoltre, la produzione delle chiacchiere artigianali non è semplice: ogni laboratorio segue una propria ricetta, con differenze di spessore, grandezza e forma. Il processo di lavorazione è lungo e complesso, richiede non solo una stesura accurata dell’impasto ma anche un taglio preciso dei pezzi e una frittura attenta per ottenere la giusta croccantezza senza risultare unti.