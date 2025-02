Il calendario scolastico in vista delle festività del Carnevale 2025: regione per regione, ecco in quali giorni restano chiuse le scuole italiane

In occasione del Carnevale sono diverse le scuole italiane che osservano alcuni giorni di vacanza, dando così agli studenti la possibilità di festeggiare una delle ricorrenze più attese e colorate dell’anno. Andiamo a scoprire nel dettaglio regione per regione, il calendario delle chiusure degli edifici scolastici nel nostro Paese.

Quando si parla di Carnevale, bisogna tenere a mente diverse date a partire dal Giovedì Grasso che quest’anno cade il 27 febbraio. Successivamente si procede con la data di domenica 2 marzo, indicata da molti come “Ultima domenica di Carnevale”: questa giornata, in molte località, è dedicata alle sfilate dei carri allegorici, tradizione imperdibile di Carnevale.

Calendario alla mano, quest’anno il giorno di Carnevale, vale a dire il Martedì Grasso, si festeggia il 4 marzo. Il giorno successivo è quello in cui si celebra il Mercoledì delle Ceneri che dà il via alla Quaresima, il periodo liturgico di preparazione alla Pasqua che quest’anno cade domenica 20 aprile.

Vacanze di Carnevale 2025: il calendario delle scuole italiane regione per regione

Non tutte le scuole italiane restano chiuse in occasione del Carnevale: in alcune regioni non verrà osservato alcun giorno di chiusura. I calendari delle vacanze, inoltre, cambiano a seconda delle varie zone e regioni e si può passare da un paio di giorni a una settimana intera.

Gli studenti più “fortunati” sono quelli della Provincia Autonoma di Bolzano che potranno usufruire di ben nove giorni consecutivi di vacanza: le scuole, infatti, resteranno chiuse da sabato 1 a domenica 9 marzo 2025. Sono quattro, invece, i giorni consecutivi senza lezioni per gli studenti del Piemonte, con le scuole chiuse da sabato 1 a martedì 4 marzo 2025.

Niente lezioni per “soli” tre giorni in Friuli Venezia Giulia, Molise, Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento, dove gli istituti resteranno chiusi da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025. Restano chiuse nelle sole giornate di martedì 4 e mercoledì 5 marzo le scuole della Basilicata e della Lombardia. Stesso numero di giorni ma date diverse per le scuole della Sardegna e del Molise: lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025.

Carnevale 2025: i giorni di chiusura delle scuole italiane

Basilicata: martedì 4 e mercoledì 5 marzo 2025

Friuli Venezia Giulia: da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025

Lombardia: martedì 4 e mercoledì 5 marzo 2025

Molise: da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025

Piemonte: da sabato 1 a martedì 4 marzo 2025

Provincia Autonoma di Bolzano: da sabato 1 a domenica 9 marzo 2025

Provincia Autonoma di Trento: da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025

Sardegna: lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025.

Veneto: da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025.

Dopo il Carnevale, al netto di ricorrenze specifiche come le varie feste patronali, gli studenti dovranno aspettare Pasqua prima di potersi concedere qualche giorno di vacanza dai banchi di scuola oltre alla domenica. Nella maggior parte delle regioni, in occasione delle festività pasquali, le scuole chiudono a partire dal Giovedì Santo (quest’anno il 17 aprile) fino al Lunedì dell’angelo, la celebre Pasquetta (quest’anno il 21 aprile).

Ci sono delle eccezioni al calendario scolastico che variano a seconda delle regioni: gli studenti trentini, per esempio, potranno restare a casa a partire da venerdì 18 aprile 2025 (il Venerdì Santo) e tornare a lezione solo lunedì 28 aprile, approfittando del ponte del 25 aprile, la Festa della Liberazione.