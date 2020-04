Ai tempi del Coronavirus è aumentata la richiesta di cibo a domicilio in tutta Italia.

Il settore del food delivery ha fatto registrare una forte impennata, a causa della pandemia che ha costretto gli italiani a restare in casa osservando la quarantena. Secondo uno studio condotto da Deliveroo, Milano è la città regina delle consegne a domicilio. Il piatto più ordinato sulla piattaforma è il Pollo allo Spiedo di Giannasi 1967, locale del capoluogo lombardo.

Deliveroo ha stilato la classifica dei piatti più ordinati nelle dieci città che usano di più la piattaforma per ordinare cibo direttamente a casa. Al secondo posto troviamo Roma: il piatto più ordinato dai cittadini della Capitale è il Bacon King di Burger King.

Gradino più basso del podio per Cagliari, dove regna l’Old Square Burger di Old Square. In quarta posizione troviamo Firenze: il piatto preferito dai fiorentini è il Bowl Componibile di Pokeria By Nima. Burger & amazing fries di Snack Jack, invece, è la specialità più ordinata su Deliveroo a Bolzano, città che occupa la sesta posizione nella top ten stilata dalla piattaforma online.

Al settimo posto c’è Monza con Burger, pancetta, cheddar e insalata di La Birreria Italiana. Seguono Bergamo con il The Wave burger di Burger Wave e Busto Arsizio con il Burger di manzo di Panino Grigliato. A chiudere la top ten è Modena, dove a farla da padrone è la Vaschetta 750 gr di Antica Gelateria Modenese.

L’analisi portata avanti da Deliveroo rivela che gli italiani tendono a ordinare di più durante il fine settimana, nell’ordine: sabato, domenica e venerdì. Le cucine più apprezzate sono quella italiana, con pizza e pasta, seguita da quella americana con un vero e proprio trionfo per gli hamburger, gettonatissimi in ogni regione del Paese.

Molto ordinati anche i gelati, la cucina hawaiana con il poke e quella giapponese con il sushi. La richiesta di gelato da parte degli italiani chiusi in casa a causa della quarantena non rappresenta una grande sorpresa, visto l’aumento delle belle giornate e l’avvicinarsi dell’estate. Sorprende, invece, l’assenza della cucina cinese ai piani alti della classifica realizzata da Deliveroo, compagnia di cibo online fondata nel 2013 a Londra.

Coronavirus e food delivery: città con più ordini su Deliveroo

1 – Milano

2 – Roma

3 – Cagliari

4 – Firenze

5 – Bologna

6 – Bolzano

7 – Monza

8 – Bergamo

9 – Busto Arsizio

10 – Modena.

Coronavirus e cibo a domicilio: piatti più ordinati su Deliveroo

1 – Milano: Pollo allo Spiedo di Giannasi 1967

2 – Roma: Bacon King di Burger King

3 – Cagliari: Old Square Burger di Old Square

4 – Firenze: Bowl Componibile di Pokeria By Nima

5 – Bologna: Vaschetta gelato a scelta 500 gr di Cremeria da Paolo

6 – Bolzano: Burger & amazing fries di Snack Jack

7 – Monza: Burger, pancetta,cheddar, insalata di La Birreria Italiana

8 – Bergamo: The Wave burger di Burger Wave

9 – Busto Arsizio: Burger di manzo di Panino Grigliato

10 – Modena: Vaschetta 750 gr di Antica Gelateria Modenese.

Coronavirus e food delivery, cucine più richieste su Deliveroo

1 – Italiana

2 – Americana

3 – Gelato

4 – Hawaiana

5 – Giapponese.