La colomba di Davide Oldani è un omaggio a Milano e al suo Duomo, un dolce speciale che racchiude un’inaspettata sorpresa per chi la sceglie

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La tradizione della colomba pasquale si arricchisce di un’iniziativa speciale che lega gastronomia e cultura: lo chef Davide Oldani ha realizzato un dolce esclusivo che celebra la città di Milano e il suo simbolo più iconico, il suo Duomo. All’interno di ogni confezione, infatti, si cela una sorpresa speciale che rende questa iniziativa unica nel suo genere.

La sorpresa su Milano nella colomba di Pasqua di chef Oldani

Dopo il successo del panettone natalizio, anche per la Pasqua 2025 si rinnova il progetto D’Om de Milan, ideato per valorizzare la storia della Veneranda Fabbrica del Duomo. Fondata nel 1387, l’istituzione si occupa della conservazione e valorizzazione della cattedrale, un’imponente struttura gotica caratterizzata da 3400 statue, 96 doccioni e 135 guglie.

Il dolce pasquale di Davide Oldani, a lievitazione naturale, è arricchito con arancia e ciliegia candita, miele millefiori, purea di arancia e baccelli di vaniglia, e completato da una glassa croccante alle mandorle con granella di zucchero. Oltre a celebrare il gusto, questa colomba offre ai suoi acquirenti la possibilità di esplorare da vicino il Duomo di Milano, un’opportunità che rende l’esperienza ancora più speciale.

All’interno di ogni confezione sono inclusi, infatti, due biglietti d’ingresso per il complesso monumentale della cattedrale, un’iniziativa speciale per coniugare il piacere del gusto con la scoperta di un capolavoro architettonico.

Quanto costa la colomba di Pasqua di chef Oldani

La colomba pasquale segue la scia del panettone creato da Oldani per lo stesso progetto, un omaggio alla tradizione dolciaria milanese e alla sua leggenda più nota. Si narra che il panetùn sia nato nel Quattrocento, quando un giovane cuoco della corte di Ludovico il Moro, di nome Toni, ideò un dolce impasto con farina, uova, zucchero e canditi per rimediare a un errore in cucina.

Da questo racconto si è sviluppata la collaborazione tra lo chef e la Veneranda Fabbrica del Duomo, che unisce cultura gastronomica e valorizzazione del patrimonio artistico. Il progetto D’Om de Milan trasforma dolci iconici in strumenti di promozione culturale, rafforzando il legame tra gastronomia e tradizione meneghina.

La colomba pasquale di Oldani pesa un chilo e viene proposta al prezzo di 50 euro. Ogni confezione è realizzata con cura artigianale e impreziosita dalla sorpresa dedicata al Duomo di Milano: l’attenzione ai dettagli, dagli ingredienti di alta qualità alla lavorazione a regola d’arte, rende questo dolce un perfetto esempio di equilibrio tra innovazione e rispetto delle radici culinarie.

Oltre al suo impegno per la tradizione meneghina, Oldani ha curato nel 2024 il menù di Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi, portando in scena le eccellenze culinarie italiane per atleti e delegazioni internazionali. Questa esperienza ha consolidato il suo ruolo di ambasciatore della cucina italiana nel mondo, confermando la sua capacità di coniugare l’identità gastronomica locale con una visione internazionale.

L’iniziativa della colomba conferma la volontà di Oldani di raccontare Milano e la sua storia anche attraverso il cibo, per trasformare una semplice tradizione pasquale in un’occasione di scoperta e condivisione. Un progetto che dimostra come il connubio tra arte e gastronomia possa essere un potente strumento di valorizzazione culturale.