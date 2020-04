Pasqua, la Colomba di Iginio Massari ora è anche low cost

Sarà una Pasqua particolare quella 2020 per gli italiani, bloccati in casa in quarantena a causa dell’emergenza coronavirus. In tavola, però, non mancherà la colomba, dolce tipico di questa festività. Per chi ha intenzione di acquistarne una di assoluta qualità, ecco una buona notizia: ora la colomba di Iginio Massari, il “Maestro dei Maestri Pasticceri Italiani”, è disponibile per l’acquisto anche in versione “low cost”.

Chi vuole acquistare la versione “top” della colomba di Iginio Massari, preparata nei suoi laboratori, può farlo attraverso lo shop online del celebre pasticcere, al prezzo di 25-45 euro, a seconda delle dimensioni.

Questa la presentazione del dolce tipico pasquale presente sul sito: “Forse più di ogni altro dolce, la colomba ha dietro di sé una storia antica e ricca di suggestioni che attinge dai testi biblici e dalla leggenda, ripetendo nella forma ancestrale l’impronta votiva. Si può far discendere dalla focaccia. La colomba è un dolce a lievitazione naturale con successivi ‘ritocchi’ e si differenzia dal panettone per l’assenza di uva sultanina, al posto della quale viene inserita solo scorza d’arancia candite, per la rifinitura,la cosiddetta ghiaccia che, ben dosata sulla superficie, contribuisce ad aumentarne la gradevolezza. La pasta mandorlata di copertura conserva tutto il calore terreno delle mandorle e contrasta, sotto i denti,con l’umida morbidezza dell’interno aumentata anche dall’inserimento della scorza d’arancia candita, il cui aroma è soffuso in ogni parte del dolce”.

Chi, invece, per la Pasqua 2020 vuole risparmiare qualche euro può optare per la Colomba Delice by Iginio Massari, acquistabile sul sito dell’azienda del caffè Hausbrandt di Trieste. Il prezzo è di 20 euro per la confezione da 1 kg.

Questa la presentazione della colomba Delice by Iginio Massari: “Colomba Delice, il dolce pasquale che testimonia la collaborazione tra Hausbrandt e il Maestro Pasticcere Iginio Massari. La Colomba, antico dolce pasquale dall’impasto semplice, è frutto di una lunga e lenta lavorazione. Quella di Hausbrandt è Colomba Delice, un dolce a lievitazione naturale arricchito, come da tradizione, con scorze di arancia candita ed una glassa croccante di mandorle e nocciole. La polvere di baccelli di vaniglia del Madagascar conferisce un delicato, dolce profumo. Al primo assaggio l’impasto rivela tutta la sua fragranza e morbidezza reso ancora più gradevole dall’incontro con la croccantezza della glassa. Perfetta da abbinare con “Case Bianche” Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry o con il Passito Col Sandago oppure con il caffè 100% Arabica Gourmet”.