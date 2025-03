Quanto costa la Colomba di Pasqua 2025 firmata da Dolce e Gabbana: ecco gli ingredienti del dolce tradizionale e le altre due varianti speciali

Dolce e Gabbana e la storica pasticceria siciliana Fiasconaro insieme per rendere omaggio alla colomba pasquale: una linea speciale per Pasqua 2025 con il dolce tipico della tradizione e altre due versioni speciali.

Quanto costa la Colomba di Pasqua 2025 Dolce e Gabbana

Come si legge sul sito ufficiale della pasticceria Fiasconaro “Quest’anno, la Colomba, ricetta tipica della tradizione italiana e simbolo di rinascita e gioia, si presenta in tre deliziose varianti per la collezione Dolce e Gabbana e Fiasconaro, ciascuna custodita in una magnifica confezione firmata Dolce e Gabbana: la Colomba alle mandorle di Sicilia, la Colomba con cioccolato e confettura di fragoline di bosco di Sicilia e la Colombina all’essenza di mandarino decorata con pistacchi”.

E ancora: “Le scatole in latta, disegnate appositamente da artisti siciliani ispirati alle maioliche siciliane, contribuiscono a conservare l’aroma intenso di ogni prelibatezza. Alla collezione, si aggiunge la nuova latta impreziosita dalla maiolica rosa, che riflette la freschezza primaverile degli alberi di pesco, ciliegio e mandorlo, insieme ai fiori di Agrigento”.

La Colomba alle mandorle di Sicilia (con freschi candidi d’arancia ricoperta di glassa e mandorle di Sicilia) nella confezione da 750 grammi costa 39 euro stando a quanto riportato su ‘Dolciricorrenze.it’. Si tratta della colomba realizzata secondo la ricetta tradizionale: un dolce che esalta la fragranza dell’impasto grazie ai canditi freschi d’arancia di Sicilia e alla copertura di glassa e mandorle rigorosamente siciliane.

Le altre versioni della colomba Fiasconaro e Dolce e Gabbana

Grazie alla collaborazione tra la storica pasticceria siciliana Fiasconaro e Dolce e Gabbana, sono nate anche altre due versioni della colomba pasquale: una di queste è la Colomba con cioccolato e confettura di fragoline di bosco. Il dolce è ricoperto da confettura alle fragoline di bosco e cioccolato fondente, con crema al cioccolato di Sicilia da spalmare.

Disponibile a 59 euro nel formato da 1 kg, questa Colomba è caratterizzata da una doppia glassatura di cioccolato fondente e confettura alle fragoline di bosco, arricchita da un barattolo di crema di cioccolato di Sicilia con spalmino. Il tutto in una confezione di latta da collezione, disegnata appositamente da Dolce e Gabbana.

Della collezione di Fiasconaro e Dolce e Gabbana per Pasqua 2025 fa parte anche la Colombina, una Colomba con essenza di mandarino e glassa alle mandorle e pistacchio, decorata con zucchero e pistacchio. La Colombina è disponibile a 15 euro nel formato da 100 grammi.

I tipici dolci pasquali sono preparati dalla storica pasticceria Fiasconaro di Castelbuono, città metropolitana di Palermo: un vero e proprio laboratorio del gusto, simbolo dell’alta pasticceria made in Sicily in Italia e nel mondo, nata nel 1953 come piccola gelateria in piazza Margherita per poi diventare una pluripremiata pasticceria di famiglia.

Nel corso degli anni, infatti, la pasticceria siciliana della famiglia Fiasconaro ha fatto incetta di prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale: uno dei più recenti, per esempio, è il premio “Top Products 2023” in occasione della settima edizione del Milano Mareting Festival “Uncertainty and planning” per la qualità, l’autenticità e l’attenzione alla tradizione, racchiuse in uno dei prodotti celebrativi per eccellenza, il panettone, anche nella nuova ricetta ciliegia e fragolina.