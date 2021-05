Le classifiche musicali, solitamente, vengono divise per nazioni o per continenti: da sempre l’abitudine è quella di classificare i brani preferiti in Italia, in Europa o nel mondo. Apple Music spezza la tradizione e offre un servizio che stila le graduatorie in base alle città.

La piattaforma del colosso di Cupertino, tra le prime nel settore dello streaming musicale, ha pubblicato le classifiche con le canzoni più ascoltate in oltre cento città di tutto il mondo. Se le classifiche standard ordinano i brani in base al numero di riproduzioni, quelle di Apple Music associano le riproduzioni ad altri indicatori di popolarità locale, così da poter mettere in fila i 25 brani che stanno facendo più presa sugli ascoltatori: in questo modo vengono evidenziate le diversità culturali delle varie città, facendo emergere la vera scena musicale urbana.

Le classifiche delle città di Apple Music vengono aggiornate quotidianamente: gli utenti possono aggiungerle alla propria libreria, eseguendole come playlist da ascoltare, scaricare oppure condividere con i propri amici. Grazie alla varietà di queste graduatorie, è possibile cogliere lo spirito dei tempi dal punto di vista musicale e conoscere in tempo reale quali canzoni sono popolari nelle varie città di tutto il mondo.

Le canzoni preferite a Milano, Roma e Napoli

Sono tre le città italiane presenti nella sezione classifiche di Apple Music: Milano, Roma e Napoli. Al primo posto della top 25 del capoluogo della Lombardia c’è la canzone Nuovo Range di Rkomi, Junior K e Sfera Ebbasta che ha aperto un fast food a Roma insieme a Marcelo Burlon e all’attaccante del Napoli Andrea Petagna e al quale il comune di Cinisello Balsamo ha intitolato una piazza in suo onore.

Al secondo posto della graduatoria milanese c’è il brano 10 Ragazze di 10 Ragazze – Rkomi, Ernia & Mace, seguito da Lady di Sangiovanni. A Roma in prima posizione troviamo ancora Nuovo Range, seguita da Lady, mentre sul gradino più basso del podio si piazza Buongiorno Vita di Ultimo. Spostandosi a Napoli, invece, le prime tre posizioni sono occupate rispettivamente da Fantasmi di TY1, Geolier e Marracash, Nuovo Range di Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K e Lady di Sangiovanni.

Top 25 Milano

#1 Nuovo Range – Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K

#2 10 Ragazze – Rkomi, Ernia & Mace

#3 Lady – Sangiovanni

#4 Partire da te – Rkomi

#5 Mi manchi – Aka 7even

#6 Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino

#7 Voce – Madame

#8 Buongiorno vita – Ultimo

#9 Peaches – Justin Bieber

#10 La genesi del tuo cuore – Irama

#11 Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

#12 Tutta la notte – Sangiovanni

#13 Friday – Riton & Nightcrawlers

#14 Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez

#15 Your Power – Billie Eilish

#16 Ti raggiungerò – Fred De Palma

#17 La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo

#18 0 passi – Deddy

#19 Dieci – Annalisa

#20 Zitti e buoni – Maneskin

#21 Lifestyle – Guè Pequenho & DJ Harsh

#22 Dubai – Rondodasosa & Nko

#23 Smith & Wesson Freestyle – Guè Pequenho, DJ Harsh e Marracash

#24 Yo No sé – Rvfv

#25 Ferma a guardare – Ernia & Pinguini Tattici Nucleari

Top 25 Roma

#1 Nuovo Range – Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K

#2 Lady – Sangiovanni

#3 Buongiorno vita – Ultimo

#4 Me o le mie canzoni? Rkomi, Gazzelle e Night Skinny

#5 Mi Manchi – Aka 7even

#6 Ho spento il cielo – Rkomi e Tommaso Paradiso

#7 Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino

#8 Voce – Madame

#9 Tutta la notte – Sangiovanni

#10 0 passi – Deddy

#11 La genesi del tuo cuore – Irama

#12 Peaches – Justin Bieber

#13 La canzone nostra – Mace, Blanco e Salmo

#14 Friday – Riton & Nightcrawlers

#15 Ti raggiungerò – Fred De Palma

#16 Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

#17 Your Power – Billie Eilish

#18 Fantasmi – TY1, Geolier e Marracash

#19 Zitti e buoni – Maneskin

#20 Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez

#21 Dieci – Annalisa

#22 Yo No sé – Rvfv

#23 Las Vegas – Tancredi

#24 Ferma a guardare – Ernia & Pinguini Tattici Nucleari

#25 Marilù – Achille Lauro

Top 25 Napoli