Dove si risparmia di più: la mappa dei depositi bancari in Italia

Quali sono le province italiane dove si risparmia di più? Lo rivelano i dati di Banca d’Italia e Istat elaborati da parte di Fabi e Withub, aggiornati al 31 dicembre del 2024.

Nel nostro Paese le risorse investite sono aumentate del 39,8% rispetto agli ultimi aggiornamenti: l’incremento si concentra in maniera particolare nelle province del Sud, dove comunque i livelli dei depositi sono in media più bassi a livello nazionale. In generale il risparmio di famiglie e imprese in Italia è di 2.211 miliardi di euro.