Debora e Nicola Massari, figli del Maestro pasticcere Iginio Massari, hanno aperto un ristorante a Milano capace di abbinare qualità e accessibilità

Quando si parla di eccellenza in pasticceria, il primo nome che viene in mente è spesso quello di Iginio Massari. Maestro indiscusso dell’arte dolciaria italiana, Massari ha conquistato il palato di migliaia di italiani. Fondatore della celebre Pasticceria Veneto a Brescia e protagonista di diversi programmi televisivi, Massari ha oggi punti vendita in diverse città italiane come Milano, Torino e Verona. Ma il talento in casa Massari non si ferma al celebre Iginio. I figli, Debora e Nicola Massari, sono ormai figure di spicco nel panorama gastronomico italiano. Dopo l’esperienza con il ristorante “Fermento” a Brescia, i due imprenditori hanno scelto Milano come palcoscenico per il lancio del loro nuovo progetto nel campo della ristorazione.

Dove e quando apre il ristorante “Cardinale”

“Cardinale” è il nome del nuovo locale aperto da Debora e Nicola Massari, figli del famoso pasticcere Iginio. Cardinale ha aperto le porte ufficialmente il 19 maggio 2025, in via Freguglia, a pochi passi dal Tribunale di Milano e non lontano da Corso di Porta Vittoria. Una posizione strategica, in uno dei quartieri più vivaci della città meneghina e non lontano da un altro locale della famiglia Massari: “MARITZ”. “MARITZ”, aperta nel febbraio 2025 è una pasticceria firmata Massari interamente dedicata al maritozzo. Il progetto del nuovo ristorante “Cardinale” è firmato da Debora e Nicola Massari, amministratori di Iginio Massari Alta Pasticceria, ma con loro ci sono anche tre soci e amici: Lorenzo Benussi, Roberta Cioffi e Paolo Coglio.

Un team variegato e competente, unito dall’idea di portare sul mercato una tipologia di ristorante che poi potrà essere esportata anche in altre città italiane, mantenendo sempre alti standard qualitativi. La scelta del nome Cardinale non è casuale: il locale, infatti, vuole essere un punto di riferimento per chi cerca cucina di qualità. L’obiettivo è proprio quello di offrire un punto fermo nel panorama gastronomico milanese, capace di abbinare qualità e accessibilità. I prezzi parlano chiaro: un pasto completo può aggirarsi sui 45-60 euro. Un bicchiere di vino può venire tra i €6,50 e i €10.

Il menu: tradizione italiana in chiave contemporanea

Il vero cuore di Cardinale è naturalmente il menu, un viaggio nella tradizione gastronomica italiana, con ingredienti di qualità e di stagione. L’ispirazione per il menu è arrivata dall’esperienza maturata con “Fermento”, il ristorante già aperto dai Massari a Brescia. Accanto ai classici come i risotti (tra i quali spicca il classico alla milanese), il manzo all’olio, il vitello tonnato, le mezze maniche alla carbonara con tre pepi e il baccalà mantecato ci sono diverse novità. Gli hamburger, ad esempio, rappresentano la parte più innovativa. Tra questi spicca proprio il “Cardinale”, preparato con pecorino e salsa tartara.

Un’altra delle novità è il menu ASAP (As Soon As Possible), pensato per pranzi di lavoro veloci ma di qualità, con piatti del giorno che cambiano quotidianamente. In arrivo anche per l’estate un’offerta per la colazione. Ci saranno non solo croissant in diverse versioni e torte ma anche proposte salate come Croque Monsieur, omelette soufflé e uova strapazzate con guanciale croccante. Anche i dessert, ovviamente, non potevano mancare e tutti portano la firma della famiglia Massari. Il layout del locale è stato studiato nei minimi dettagli: materiali pregiati, illuminazione curata e uno stile contemporaneo che rendono lo spazio elegante ma informale.