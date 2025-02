A Cizzolo l'errore toponomastico trasforma via Mentana in un omaggio al giornalista Enrico Mentana anziché alla storica battaglia avvenuta nel 1867

A Cizzolo, frazione di Viadana in provincia di Mantova, un errore toponomastico ha acceso il dibattito tra i cittadini e generato curiosità a livello nazionale. Un cartello stradale recentemente installato ha trasformato via Mentana in un omaggio al giornalista e conduttore televisivo Enrico Mentana, anziché alla celebre battaglia risorgimentale del 1867.

L’errore della via Mentana a Cizzolo dedicata al giornalista

Tutto è iniziato quando le autorità locali hanno deciso di rinnovare alcuni cartelli stradali a Cizzolo, sostituendo quelli più datati e usurati. Tra questi, quello di via Mentana, ormai quasi illeggibile, necessitava di un intervento. Tuttavia, al momento della posa del nuovo cartello, è stata inserita una didascalia inaspettata: “giornalista e conduttore televisivo italiano”, facendo riferimento a Enrico Mentana, attuale direttore del TgLa7.

L’errore è stato subito notato dai cittadini, che hanno immortalato la targa e condiviso le immagini online, facendo circolare rapidamente la notizia. Oltre all’imbarazzo generato dalla confusione tra il nome del giornalista e quello della località laziale di Mentana, teatro della storica battaglia risorgimentale, si è aggiunta una questione normativa: la legge italiana vieta di intitolare strade a persone ancora viventi, rendendo evidente l’incongruenza.

La vicenda ha presto superato i confini locali ed è diventata oggetto di discussione sui media, anche se episodi simili non sono nuovi: basti pensare al recente caso degli errori ortografici sui cartelli stradali di Firenze, dove le segnalazioni della nuova maxi Ztl anti-smog del capoluogo toscano sono finite sotto accusa per evidenti imprecisioni.

A chi è veramente dedicata via Mentana a Cizzolo

L’errore ha riportato l’attenzione sull’importanza storica del nome Mentana, legato alla celebre battaglia combattuta il 3 novembre 1867. In quell’occasione, i volontari di Giuseppe Garibaldi si scontrarono con le truppe francesi e pontificie nei pressi della cittadina laziale, nel tentativo di completare l’unificazione italiana con la presa di Roma.

La battaglia si inseriva nel contesto della cosiddetta “Questione romana”, rimasta aperta dopo la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861. Garibaldi, al comando di circa 8.000 volontari, tentò di invadere lo Stato Pontificio, ma la mancata insurrezione dei romani e l’intervento dei francesi portarono alla sconfitta delle camicie rosse.

La presa di Roma fu così rimandata fino al 1870, quando l’esercito italiano riuscì a entrare nella città attraverso la breccia di Porta Pia, ponendo fine al potere temporale dei papi. La battaglia di Mentana rimane uno degli episodi più significativi del Risorgimento e, proprio per questo, è stata commemorata in numerose vie italiane, compresa quella di Cizzolo.

La reazione di Enrico Mentana all’errore a Cizzolo

L’errore toponomastico di Cizzolo non è passato inosservato al diretto interessato. Il giornalista Enrico Mentana ha scelto di non commentare apertamente l’episodio, ma ha comunque voluto partecipare alla diffusione della notizia in modo discreto e ironico.

Sul suo profilo Facebook, Mentana ha condiviso la foto del cartello incriminato, che attribuisce erroneamente via Mentana al suo nome, accompagnandola semplicemente con una doppia emoticon sorridente. Nessuna spiegazione, nessun commento diretto: un gesto che lascia trasparire ironia e leggerezza di fronte all’accaduto.

La reazione del giornalista ha immediatamente catturato l’attenzione degli utenti, che hanno colto il tono ironico del post e ne hanno favorito la diffusione sui social, rendendo l’episodio virale. L’errore, nato da una semplice svista burocratica, si è trasformato in un momento di leggerezza collettiva, suscitando curiosità e sorrisi.

Situazioni di questo tipo possono capitare anche in contesti più ampi. Alla recente BIT di Milano, ad esempio, la Regione Lazio è stata protagonista di un piccolo fraintendimento durante la promozione turistica: un’immagine di Matera è stata utilizzata per rappresentare Vitorchiano, generando sorpresa e qualche dibattito. Anche in questo caso, il pubblico ha accolto l’episodio con un mix di ironia e interesse.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha assicurato che il cartello verrà presto corretto, restituendo a via Mentana il suo vero significato storico legato alla battaglia del 1867.