Anna Zhang è la vincitrice di MasterChef Italia 14 che ha conquistato i giudici con un menù speciale che unisce tradizioni cinesi e italiane

La quattordicesima edizione di MasterChef Italia ha incoronato una nuova vincitrice: Anna Zhang. Con un percorso caratterizzato da determinazione e creatività, la giovane chef ha conquistato il titolo grazie a un menù che unisce tradizioni diverse che riflettono il suo background culturale e la sua visione della cucina come espressione di integrazione e autenticità.

Chi ha vinto Masterchef Italia 14: il menu in finale di Anna Zhang

La competizione si è rivelata intensa fino all’ultimo istante. Anna Zhang ha affrontato una finale emozionante contro i due avversari, Simone e Jack, riuscendo a convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menù degustazione intitolato L’Eden di YilAnna. Il nome del menù, che combina il suo nome italiano e quello cinese, rappresenta il suo percorso personale e culinario.

Il menù vincente si è articolato in quattro portate, ognuna con un forte valore simbolico. Tra i piatti spiccano l’antipasto ‘Albero della vita e il suo elisir’, con chips di riso verdi, capasanta marinata e aioli alla menta, e il primo ‘Il sorriso di mia madre’, un raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale. Il secondo piatto, ‘Il potere del tempo’, ha celebrato la tradizione orientale con una pancia di maiale stufata e laccata con spezie, mentre il dessert ‘Uguale babà no?’ ha proposto una rivisitazione del classico dolce con mousse di mozzarella e cocco, babà al rum e osmanto.

La vittoria ha portato ad Anna non solo il prestigioso titolo di MasterChef italiano, ma anche un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e la possibilità di accedere a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Anna Zhang, dalla moda alla vittoria di Masterchef Italia

Nata a Milano 32 anni fa, ma residente a Venezia, Anna Zhang ha un background multiculturale che ha influenzato profondamente il suo stile culinario. Figlia di immigrati cinesi, la sua famiglia si è trasferita in Veneto quando era bambina. Dopo aver intrapreso un percorso professionale nel settore della moda e del lusso, lavorando come sales manager, ha deciso di cambiare completamente strada, dedicandosi alla sua vera passione: la cucina.

Il suo ingresso a MasterChef è stato segnato da una forte determinazione. Durante i Live Cooking, ha presentato ‘Il Mio Viaggio’, un piatto che ha colpito i giudici per la sua profondità concettuale e tecnica, permettendole di ottenere l’accesso alla MasterClass.

Nel corso della competizione, si è distinta più volte, vincendo la prima Red Mystery Box e conquistando la Golden Pin con il piatto ‘Che cavolo di cuore’, una combinazione innovativa di cuore di cavolo, cuore di vitello e brodo di ciliegie.

Le parole di Anna Zhang dopo la vittoria di Masterchef 14

Dopo il successo nel programma, Anna guarda al futuro con entusiasmo. Il suo sogno è aprire un ristorante sostenibile, un’oasi culinaria che promuova il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione delle materie prime.

“Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada, non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina. Il valore più grande che abbiamo è l’autenticità, vivere autentici, e non dobbiamo sentirci fuori luogo o fuori tempo. La diversità è bellissima”, ha dichiarato, sottolineando la sua visione della cucina come strumento di unione e integrazione.

Con una vittoria che celebra talento, passione e determinazione, Anna Zhang entra ufficialmente nell’albo d’oro di MasterChef Italia, pronta a trasformare il suo sogno gastronomico in realtà.