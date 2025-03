Anna Zhang, vincitrice di MasterChef, sogna un ristorante sostenibile a Venezia per realizzare un progetto che unisce cucina, tradizione e innovazione

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

L’ edizione numero 14 di MasterChef Italia ha incoronato Anna Zhang, 32 anni, milanese di origine cinese, come vincitrice; con il suo menu ispirato alla fusione tra cultura italiana e cinese, la chef ha conquistato i giudici, ottenendo non solo il titolo, ma anche un premio in denaro e l’opportunità di pubblicare un libro di ricette. Ma il suo percorso non si ferma qui: il suo sogno – come ha dichiarato – è aprire un ristorante sostenibile, immerso nella natura. Venezia potrebbe essere la città prescelta per realizzare questa ambiziosa visione?

Il commento di Anna Zhang dopo la vittoria a MasterChef Italia 14

Dopo la vittoria a MasterChef 14, Anna Zhang ha raccontato come il programma sia stato un punto di svolta nella sua vita. “Era un sogno vincere, ma in effetti lo scorso aprile, alle selezioni, ho avuto proprio questa visione: io con la treccia, gli orecchini, i coriandoli che scendevano dal soffitto. Questa immagine l’ho tenuta con me, mi ha accompagnata e mi ha aiutato ad andare avanti”, ha rivelato a ‘Cook’, mensile del ‘Corriere della Sera’. Un’immagine che l’ha accompagnata fino al momento della proclamazione.

Prima di intraprendere la strada della cucina, Anna ha lavorato nel mondo della moda, prima come venditrice nelle boutique di lusso, poi come sales manager. “Mi sono diplomata in Moda a Milano, ho fatto la venditrice nelle boutique di lusso e poi avevo una carriera di account e sales manager in un brand di moda. Ma nel 2020 mi sono fermata e mi sono dedicata a studiare la cucina, la mia vera passione“, ha spiegato.

Ora il suo obiettivo è quello di consolidare le competenze acquisite e trasformare la sua passione in un progetto concreto. “Ho avuto periodi in cui non mi sentivo sicura né a livello lavorativo né personale, mi è successo di non riuscire a esprimermi come avrei voluto per un insieme di fattori, però ho sempre sognato di essere autentica. MasterChef è stata l’esperienza in cui ho comunicato me stessa nel modo più consapevole e felice”, ha dichiarato, sottolineando come il programma le abbia dato una direzione chiara per il futuro.

Perché Anna Zhang sogna un ristorante sostenibile a Venezia

Dopo il successo ottenuto a MasterChef, Anna Zhang guarda già al futuro. “Vorrei aprire un’oasi del cibo, un ristorante che unisca benessere e sostenibilità”, ha raccontato, sottolineando la volontà di creare un luogo che vada oltre la semplice ristorazione.

Il suo obiettivo è ottenere la stella verde Michelin, il riconoscimento riservato ai ristoranti con un forte impegno per l’ambiente. Tuttavia, sa che il progetto richiederà tempo: “Prima devo consolidare le mie basi, devo studiare. Ci vorrà un po’ di tempo”, ha precisato.

L’idea è quella di realizzare uno spazio immerso nella natura, con un legame profondo con il territorio e la qualità degli ingredienti. “Vorrei aprirlo in un posto di mare, amo la vista mare con il tramonto”, ha aggiunto, lasciando intendere che Venezia potrebbe essere la scelta ideale.

La città lagunare non è una semplice possibilità, ma un luogo che sente ormai parte di sé. “Milano mi piace molto, ma Venezia è un sogno, è romantica, da quando ci vivo la sento la mia città”, ha spiegato.

Il legame con l’Italia resta al centro della sua visione. “L’Italia è il mio Paese, non vorrei vivere altrove”, ha affermato con determinazione. Un percorso iniziato grazie al coraggio dei genitori, che dalla Cina si trasferirono in Italia per costruire una nuova vita, e che ora prende una direzione sempre più chiara: trasformare la sua passione per la cucina in un progetto concreto e innovativo.