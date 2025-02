L'Italia è da sempre sinonimo di ottimo cibo e cucina di alta qualità: ecco dove si trova il ristorante più costoso di tutta la nostra penisola

L’Italia è universalmente riconosciuta come una delle capitali mondiali della gastronomia. Questa qualità è confermata anche dai numeri, dal momento che siamo è uno dei paesi al mondo che conta il maggior numero di ristoranti stellati Michelin. Da nord a sud, gli chef italiani sono maestri della cucina. In questo quadro da anni c’è un ristorante che si colloca ai massimi livelli tanto da risultare anche il più costoso d’Italia: Da Vittorio. Da Vittorio è una realtà con ben Tre Stelle Michelin che porta avanti un’esperienza culinaria fatta di qualità, passione e creatività.

Quanto costa mangiare nel ristorante Da Vittorio

Da Vittorio è uno dei ristoranti d’eccellenza dell’alta cucina italiana. Fondato nel 1966 dalla famiglia Cerea, ha saputo conquistare e mantenere nel tempo le ambite tre stelle Michelin, riconoscimento massimo della prestigiosa guida francese. Da Vittorio è così considerato il ristorante tristellato più costoso d’Italia. Allo stesso tempo il più “economico” secondo un’indagine di Gambero Rosso è Reale a Castel di Sangro di Romito. Il menù più esclusivo e costoso del ristorante Da Vittorio è il “Carta Bianca”, un’esperienza gastronomica unica che costa 400 euro. Questo percorso prevede 16 portate a sorpresa, studiate per far vivere agli ospiti un viaggio culinario inedito, con piatti che cambiano in base alla stagionalità e alla creatività dello chef. L’esperienza presso Da Vittorio, così, non è solo cibo ma anche un viaggio sensoriale tra sapori, materie prime d’eccellenza e servizio impeccabile.

Per chi desidera un’esperienza diversa ci sono altre opzioni. Il menù “Nella Tradizione di Vittorio”, dal costo di 300 euro, propone otto portate a base di pesci e crostacei freschissimi, con incluso anche il celebre “Pacchero”. Il menù “Dalla nostra campagna”, invece, è interamente dedicato alle verdure coltivate nell’orto del ristorante e nella Planet Farm e viene servito in otto portate al costo di 260 euro. Un’altra esperienza è rappresentata dal menù “Gli esordi di papà Vittorio”, un omaggio alla cucina tradizionale della famiglia Cerea, che prevede otto portate per un totale di 300 euro. Oltre ai percorsi degustazione, il ristorante offre anche un menù alla carta con piatti i cui prezzi rispecchiano l’elevato livello della cucina. Gli antipasti variano dai 60 ai 160 euro, mentre i primi piatti, come risotti, ravioli e linguine, hanno un prezzo compreso tra 80 e 90 euro. I secondi piatti, che includono proposte sia di carne che di pesce, oscillano tra i 60 e i 90 euro. Una menzione speciale va alla celebre “Orecchia di elefante“, una cotoletta alla milanese gigante, disponibile solo su prenotazione.

Dove si trova il ristorante Da Vittorio

Il ristorante Da Vittorio si trova a Brusaporto, a pochi chilometri da Bergamo. Immerso in un’elegante tenuta di dieci ettari, il relais che ospita il ristorante offre un ambiente esclusivo e rilassante, con campi da tennis, laghetti naturali e un servizio di altissimo livello. Gli ospiti possono raggiungere la struttura anche in elicottero. In Italia, oltre alla sede principale, la famiglia Cerea ha aperto DaV Mare a Portofino, situato all’interno dello Splendido Mare A Belmond Hotel. Questo ristorante rappresenta un’icona della ristorazione di lusso sulla costa ligure.

Oltre alla sede italiana, la famiglia Cerea ha esportato il proprio modello anche all’estero. A St. Moritz, in Svizzera, Da Vittorio è situato all’interno del lussuoso Carlton Hotel e offre un’esperienza gastronomica d’eccellenza nel cuore delle Alpi. Da Vittorio è presente anche in Cina. A Shanghai, infatti, si trova una sede del ristorante in una splendida location con vista sullo skyline della città. Inoltre, nella metropoli cinese è stato aperto anche il bistrot New Wave Da Vittorio che unisce arte e gastronomia.