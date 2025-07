Spostato un centro estivo per bambini a causa delle riprese della nuova stagione dei Cesaroni alla Garbatella: la polemica nel quartiere romano

Le riprese della nuova stagione de ‘I Cesaroni‘ hanno sollevato una polemica alla Garbatella, lo storico quartiere che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti: il motivo è l’annullamento di un centro estivo causato proprio dall’arrivo della troupe.

Cesaroni, polemica per le riprese della nuova stagione

La scuola ‘Coccinella‘, situata in piazza Damiano Sauli alla Garbatella, verrà trasformata nel set de ‘I Cesaroni’: una scelta che annulla il centro estivo per i bambini, costringendo diverse famiglie a mandare i propri figli in un’altra struttura.

A scatenare la polemica è stata la tempistica della comunicazione: è arrivata appena dieci giorni prima dell’effettivo spostamento delle attività ricreative per l’estate. Un lasso di tempo troppo breve che ha creato non pochi disagi ai genitori dei bambini.

Come si legge su ‘Open’, la scuola dell’infanzia ‘Coccinella’ era uno dei ventidue spazi che il Municipio VIII di Roma aveva selezionato per svolgere le attività estive dedicate ai bambini: dall’elenco ogni genitore aveva potuto scegliere la struttura più vicina o comunque la più comoda rispetto alle loro esigenze.

A dieci giorni dall’inizio delle attività, però, ai genitori è stato comunicato che all’interno della scuola non si sarebbe svolto più nulla, perché dall’11 al 29 luglio 2025 l’istituto ospiterà le riprese della settima stagione de ‘I Cesaroni’.

Tutte le attrezzature che vengono utilizzate durante le riprese sono considerate troppo pericolose per un luogo che sarebbe stato frequentato da bambini di età compresa tra i tre e gli undici anni: da qui la decisione di interrompere il centro estivo. L’associazione che si occupa delle attività estive ha fatto sapere di essere rimasta all’oscuro dei fatti fino alla giornata di martedì 1 luglio, quando è stata resa nota la decisione ai genitori.

Qualche mese prima, un’altra polemica aveva accompagnato le riprese della nuova stagione della popolare serie televisiva: durante il mese di marzo alcuni residenti della Garbatella si erano uniti in una protesta quando alcuni divieti di sosta temporanei, istituiti proprio a causa delle riprese, avevano diminuito sensibilmente la già esigua quantità di parcheggi della zona.

Il grande ritorno: le novità del cast

La serie tv ‘I Cesaroni’ ha riscosso un grande successo di pubblico fin dalla sua prima stagione, andata in onda nel 2006: lo show racconta la storia dei Cesaroni, una famiglia allargata che vive nel quartiere romano della Garbatella.

Nel corso delle varie stagioni, la serie ha tenuto per anni milioni di spettatori davanti allo schermo. L’ultima stagione venne mandata in onda nel 2014 e da lì il progetto si interruppe. I rumors legati a una ‘reunion’ si sono rincorsi per anni, fino al 2024 quando Claudio Amendola, durante il Benevento Film Festival, ha annunciato la produzione della settima stagione.

Alcuni interpreti del cast storico sono assenti: mancano, per esempio, Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri e Max Tortora. Confermato il ritorno di Ludovico Fremont, nonostante la sua uscita di scena avvenuta durante la quarta stagione.

Alle nuove riprese avrebbe dovuto partecipare anche Antonello Fassari, volto di Cesare Cesaroni: l’attore romano si era dichiarato più volte disponibile a reinterpretare il suo personaggio, titolare del bar dei Cesaroni, ma la sua prematura scomparsa, avvenuta il 5 aprile del 2025, ha reso impossibile il ritorno dell’amato protagonista.