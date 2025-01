Al via la vendita all'asta di 11 appartamenti di lusso nel cuore di Roma: gli immobili vantano affacci spettacolari su Colosseo e Parco di Colle Oppio

A Roma ci sono 11 appartamenti di lusso con vista con Colosseo che verranno messi in vendita all’asta da Invimit Sgr SpA, società partecipata al 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gli appartamenti che finiranno all’asta vantano affacci mozzafiato sui luoghi più antichi di Roma: alcuni si affacciano contemporaneamente sul Colosseo e sul Parco di Colle Oppio. Vero e propri gioielli del complesso residenziale non a caso chiamato “Ludus Magnus”.

Roma, in vendita 11 appartamenti di lusso con vista sul Colosseo

Gli immobili si trovano nei Corpi B e G del complesso: quelli del B si affacciano su via Labicana, sul Parco di Colle Oppio e su una corte con vista sul Colosseo; gli altri, quelli del Corpo G, hanno l’ingresso su via Labicana e via San Giovanni in Laterano.

Costruito negli anni Sessanta nel Centro Storico di Roma, il complesso del “Ludus Magnus” vanta una posizione privilegiata che unita alla vicinanza alle principali attrazioni archeologiche e culturali della Capitale, rende unici i suoi appartamenti.

Il Corpo B, con accesso al numero 101 di via Labicana, affaccia sia sulla stessa via che sul Parco di Colle Oppio. Al suo interno si trovano diversi appartamenti, due dei quali vantano ampie terrazze che offrono una vista panoramica sui più bei monumenti di Roma.

Il Corpo G del complesso, invece, ha accessi sia al numero 7 di via Labicana che a via San Giovanni in Laterano: è dotato di una reception e di un servizio di portineria, con affacci sia sulla via che sulla grande corte interna. Ogni appartamento è dotato di box o posto auto e magazzino: all’asta ci sono anche altri quattro ulteriori depositi e tre posti auto.

Super case all’asta a Roma: la procedura per l’acquisto

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, la procedura competitiva per la vendita degli 11 gioielli immobiliari si apre nella giornata di lunedì 27 gennaio 2025, con gli annunci pubblicati sul Consiglio Nazionale del Notariato e sul sito ufficiale di Invimit. Per acquisire gli immobili si avrà un mese di tempo: le offerte vincolanti di acquisto, infatti, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 27 febbraio 2025.

Invimit, come riportato sul sito ufficiale, “è una società il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” e il suo obiettivo di fondo è quello di “cogliere le opportunità derivanti dal generale processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento chiusi immobiliari, come previsto dagli artt. 33 e 33-bis del Decreto Legge 98/2011” operando “in ottica e con logiche di mercato”.

Tra le caratteristiche fondanti dell’attività di Invimit e dell’intero processo di valorizzazione, troviamo anche quella di “operare attraverso modalità di riqualificazione e rigenerazione che non innalzino il livello di consumo del suolo”. La società ha inoltre avviato una collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con l’obiettivo di attivare, anche attraverso il supporto dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) e la Fondazione ANCI-Patrimonio Comune, un centro di competenza specifico nel settore della valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli Enti locali.