Chi sono i 62 italiani super ricchi: i miliardari e il patrimonio

In Italia ci sono 62 “super ricchi” stando allo studio condotto da parte di Ubs: il numero dei miliardari italiani risulta in crescita, così come il patrimonio complessivo, salito del 23% nel giro di un anno.

La ricchezza totale dei miliardari di tutto il mondo, arrivati a quota 2.682, è stimata in 14mila miliardi di dollari: una cifra più che raddoppiata negli ultimi dieci anni, a un tasso del 121% superiore rispetto al rialzo messo a segno dall’indice azionario globale. Stando all’analisi di Ubs la crescita non è dovuta all’aumento del numero assoluto di “paperoni”, bensì all’incremento delle rispettive fortune individuali.