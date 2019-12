Sal Del Riso è salito sul gradino più alto del podio alla competizione del Classico Milanese “Artisti del Panettone“, andata in scena nella splendida cornice di Palazzo Bovara.

Il pasticcere di Minori ha vinto la competizione dedicata al più amato dei lievitati davanti a Vincenzo Santoro della Pasticceria Martesana di Milano. Terza posizione per Carmen Vecchione della pasticceria Dolciarte di Avellino. Sal Del Riso ha realizzato il Panettone tradizionale non solo nel suo formato classico, ma anche in altre 19 varianti diverse, utilizzando per le farciture i prodotti Dop e Igp della Campania esportati in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, passando per i Paesi Arabi.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel corso della seconda giornata di Happy Natale Happy Panettone, un evento promosso da Confcommercio Milano. A consegnare nelle mani di Sal Del Riso il primo premio è stato Luigi Biasetto, pasticcere campione del mondo, creatore della torta Setteveli ai sette strati di cioccolato croccante e vincitore della scorsa edizione di “Artisti del Panettone”.

La gara di quest’anno è stata molto agguerrita ed ha visto sfidarsi i migliori maestri provenienti da tutta Italia. I primi tre classificati hanno avuto la meglio su concorrenti del calibro di Fabrizio Galla, Paolo Sacchetti, Alfonso Pepe, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Gino Fabbri e il collettivo Infermentum.

Andrea Tortora, invece, ha vinto il premio speciale della giuria vip, composta dallo chef Alessandro Borghese, dal Trio Medusa, dalla Iena Nicolò De Devitiis, dalle conduttrici Ludovica Comello e Victoria Cabello, dal cantautore Anastasio, dall’influencer Tommaso Zorzi, da Francesca Barberini e da Pupo.

Nel corso dell’evento è stato coinvolto anche il pubblico di appassionati: i presenti hanno avuto la possibilità di degustare i panettoni realizzati dai maestri pasticceri. Alla premiazione dell’edizione 2019 di “Artisti del Panettone” è intervenuto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Hanno partecipato anche l’assessore alla Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guarnieri e l’Amministratore delegato di Fiera Milano Spa Fabrizio Curci.

La manifestazione rientra nel palinsesto delle iniziative promosse dell’Amministrazione comunale per “Milano Super Christmas 2019” ed è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, la Holding MN, l’APCI Associazione professionale cuochi italiani, Tuttofood e Chocolate Academy, con il patrocinio della Camera di Commercio e di Regione Lombardia.