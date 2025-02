50 Best Discovery ha scelto 139 tra i migliori ristoranti bar e hotel italiani riconoscendone l'eccellenza dell'ospitalità nel panorama internazionale

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Un nuovo riconoscimento internazionale mette in luce l’eccellenza dell’ospitalità italiana: 50 Best Discovery, la piattaforma curata dal gruppo 50 Best, ha aggiornato la sua selezione con oltre 500 nuovi indirizzi tra ristoranti, bar e hotel di tutto il mondo. L’Italia si conferma protagonista con 139 strutture, posizionandosi al terzo posto globale dopo Regno Unito e Francia!

50 Best Discovery: perché l’Italia è tra le mete più premiate

L’inserimento di 139 locali italiani nella lista 50 Best Discovery testimonia il livello di eccellenza del settore enogastronomico e alberghiero del Paese. Tra gli hotel segnalati, spiccano il Passalacqua di Como, già al secondo posto nella classifica mondiale degli hotel di lusso, e nomi iconici come l’Aman di Venezia, il Four Seasons di Firenze e Borgo Santandrea ad Amalfi. Le strutture selezionate si distribuiscono in modo omogeneo lungo tutta la penisola, confermando il prestigio dell’ospitalità italiana.

Il panorama dei ristoranti italiani inclusi nella lista conta 73 indirizzi, tra cui alcune realtà già affermate a livello internazionale. Uliassi, Piazza Duomo, Reale e Lido 84 figurano tra i nomi di spicco, accanto a locali celebri come l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, vincitrice della classifica mondiale nel 2016 e nel 2018. Questa varietà dimostra la capacità della cucina italiana di rimanere fedele alle tradizioni pur innovando e conquistando riconoscimenti globali.

Per quanto riguarda i bar, sono 39 quelli presenti in lista, con Milano che si distingue con ben 12 indirizzi segnalati. Questo riconoscimento evidenzia la vitalità del settore mixology nel capoluogo lombardo, dove locali innovativi continuano a ottenere consensi internazionali. Anche altre città stanno emergendo con proposte originali che fondono sapientemente tradizione e creatività.

L’inserimento di 139 indirizzi italiani in 50 Best Discovery rappresenta un’ulteriore conferma della reputazione dell’Italia come destinazione di eccellenza nel settore dell’ospitalità. La selezione non si basa su una classifica, ma nasce dal lavoro di oltre 3.000 esperti dell’Academy, che segnalano le migliori esperienze a livello internazionale.

Con questa nuova edizione, il panorama della ristorazione e dell’ospitalità italiana viene valorizzato in un contesto globale, posizionandosi tra le mete più ambite per chi ricerca qualità, tradizione e innovazione nel mondo dell’accoglienza. L’Italia continua a essere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori internazionali, che trovano in ogni regione un’esperienza unica capace di coniugare ospitalità, cultura e gastronomia.

Dove sono i migliori ristoranti, bar e hotel italiani

La presenza italiana in 50 Best Discovery evidenzia alcune tendenze geografiche significative. Il Nord Italia domina la selezione, con 43 ristoranti censiti. Tra i locali di spicco troviamo Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, L’Argine a Vencò, Agli Amici e il celebre Harry’s Bar di Venezia. Milano brilla con indirizzi storici e moderni, tra cui Cracco in Galleria, Joia, Langosteria e Contraste.

Il Centro Italia, seppur meno rappresentato, si distingue per nomi prestigiosi. Tra i ristoranti segnalati emergono Enoteca Pinchiorri, La Pergola e Glass Hostaria, mentre tra gli hotel spiccano strutture iconiche come il Four Seasons di Firenze. La Toscana, con la sua storica tradizione enogastronomica, continua a essere un punto di riferimento per il turismo gourmet.

Il Sud Italia presenta un numero inferiore di segnalazioni rispetto al Nord, ma con presenze di alto livello. Tra le eccellenze del settore ristorativo figurano Don Alfonso 1890, Torre del Saracino e La Madia. Inaspettatamente, l’unica pizzeria italiana inclusa è Pepe in Grani di Caiazzo, confermando il riconoscimento per la tradizione napoletana. Questo dimostra che anche i piatti più semplici, se realizzati con maestria, possono conquistare un posto d’onore nelle classifiche internazionali.