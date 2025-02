Chef Alessandro Borghese, nella decima stagione 4 Ristoranti, ha fatto tappa a Treviso, dove ha incoronato il miglior ristorante del centro storico

Il programma Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha fatto tappa in Veneto, con una puntata che ha visto lo chef andare alla ricerca del miglior ristorante under 40 di Treviso.

I piatti della tradizione del territorio situato nel cuore della Pianura Padana veneta sono stati i protagonisti del nuovo episodio dello show, andato in onda domenica 9 febbraio 2025.

Gli sfidanti in gara

Come di consueto, sono stati quattro i ristoratori a contendersi il titolo di miglior ristorante under 40 di Treviso: Tommaso di Antica Torre, Alberto di Al Bassanello, Michele di Porta San Tomaso e Simone di Bastian osteria.

Antica Torre è situato all’interno di un palazzo storico che si trova a pochi passi da piazza dei Signori e dal Duomo: il suo è un ambiente curato con pochi tavoli e un’atmosfera accogliente e intima. Tommaso è sia chef che titolare e oltre alla passione per la cucina, ama i motori e i fumetti. I suoi piatti traggono ispirazione dai viaggi all’estero ma restano ancorati alle radici del territorio.

Al Bassanello si trova al di fuori delle mura cittadine ed è un locale con una storia centenaria alle spalle. Gli interni sono caldi e accoglienti e anche l’ampio spazio all’esterno è ben curato. Alberto, chef e titolare del ristorante, propone una cucina tradizionale con metodi di cottura moderni e una grande attenzione verso l’estetica dei piatti.

Porta San Tomaso, vicino all’omonima porta del centro di Treviso, è stato aperto negli anni Settanta: all’interno troviamo pareti dai colori caldi che contribuiscono a creare un ambiente sereno, accogliente e ben curato. Michele è titolare e gestore del locale che propone ricette a base di carne e della tradizione trevigiana e veneta, con un occhio di riguardo verso la stagionalità dei prodotti del territorio.

Bastian Osteria, infine, si trova poco fuori dal centro di Treviso ed è un locale frizzante e informale. Simone è sia titolare che responsabile di sala e la proposta del suo ristorante è contemporanea, con l’utilizzo di tecniche di cottura moderne come la bassa temperatura. In cucina troviamo prodotti del territorio freschi e stagionali, molti dei quali fatti in casa come la pasta fresca e il gelato.

4 Ristoranti a Treviso: il locale vincitore

Ogni ristoratore in gara, a turno, ospita gli altri concorrenti e Alessandro Borghese. Gli sfidanti, dopo aver assaggiato i piatti, assegnano i voti che vanno da 0 a 10 per le seguenti categorie: location, menu, servizio e conto. Anche chef Borghese assegna i propri voti che possono “confermare o ribaltare il risultato”.

Il titolo di miglior ristorante Under 40 di Treviso è andato ad Antica Torre che ha ottenuto 132 punti. Borghese, rivolgendosi allo chef e titolare Tommaso, gli ha detto: “Hai vinto per la cucina che fai, per la tua squadra ma soprattutto perché ho mangiato veramente bene”.

I voti dello chef, questa, volta hanno ribaltato il risultato della puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti andata in Scena a Treviso: gli ottimi sapori e una tecnica eccellente sono state le chiavi del successo di Tommaso. Secondo posto per Porta San Tomaso di Michele con 131 punti; posizione numero tre per Al Bassanello di Michele a quota 115 punti, davanti a Bastian Osteria di Simone che ha chiuso con 108 punti.