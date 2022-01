L’Italia protagonista di “White Lotus”, una delle serie rivelazione del 2021. La seconda stagione della dark comedy della Hbo sarà infatti ambientata in Sicilia, per la precisione in un hotel della lussuosa catena Four Seasons di Taormina.

La notizia è stata diffusa da ìVariety’. La scelta è ricaduta, secondo il magazine statunitense, sul San Domenico Palace di piazza de Guzman (in foto), che farà da sfondo alle vite dei vacanzieri e dei dipendenti dell’hotel. È qui infatti che, secondo le indiscrezioni, sarà ambientata la seconda stagione della serie antologica diretta da Mike White incentrata sulle vite del personale e degli ospiti di un resort di lusso, il White Lotus appunto.

Alla scoperta del San Domenico Palace di Taormina

Il San Domenico Palace di Taormina, un convento domenicano del XIV secolo con viste panoramiche sull’Etna e sull’antico Teatro Greco, sorge su una scogliera affacciata sul Mar Ionio ed è uno degli hotel più “scenografici” d’Italia.

Fondato nel 1374, il convento venne ampliato nel 1896 per trasformarlo in hotel con un nuovo edificio in stile Liberty.

Nelle sue stanze sono passati ospiti illustri come Oscar Wilde e il re Edoardo VIII, e dive come Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sophia Loren. Non è chiaro quando le riprese della seconda stagione di White Lotus inizieranno, ma la chiusura stagionale dell’albergo è scattata il primo novembre 2021 e finirà il primo aprile 2022 con la riapertura al pubblico.

White Lotus, di cosa parla la serie tv

La prima stagione di The White Lotus, disponibile in Italia su Sky e in streaming su Now, segue le avventure (e le disavventure) dei dipendenti e degli ospiti di un resort di lusso delle Hawaii, ed è stata girata al Four Seasons Resort Maui, diventato per l’occasione il White Lotus.

L’attore Murray Bartlett interpreta il carismatico e problematico Armond, il direttore del White Lotus, mentre Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alessandra D’Addario, Sydney Sweeney e Steve Zahn danno il volto al variegato parterre di ospiti della struttura, ognuno con un bagaglio emotivo e personale da gestire.

I 6 episodi della prima stagione della serie hanno debuttato in Italia il 30 agosto 2021, e dopo il grande successo riscosso tra pubblico e critica è stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione. Questa volta però con nuovo cast e nuova ambientazione. Ed ecco dunque che le Hawaii dovrebbero lasciare il posto alla meravigliosa Sicilia, entrambe d’altronde inserite nella lista delle isole più belle del mondo.

White Lotus, anticipazioni seconda stagione

Sul fronte cast, secondo Variety al centro della seconda stagione della dark comedy ci saranno Michael Imperioli dei “Soprano”, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco e Haley Lu Richardson. Dovrebbe tornare anche Jennifer Coolidge, tra i personaggi più amati della serie, nei panni dell’ereditiera Tanya McQuoid, in lutto per la morte della madre.

Secondo Variety Imperioli darà il volto a Dominic Di Grasso, un uomo che decided di partire per la Sicilia con l’anziano padre Bert Di Grasso (Abraham) e il figlio (DiMarco), che si prepara a partire per il college. Aubrey Plaza sarà invece Harper Spiller, una donna in vacanza col marito e amici, mentre Hollander sarà Quentin, un “expat” britannico che si trova a Taormina con gli amici e un nipote. Haley Lu Richardson dovrebbe invece interpretare una giovane donna in viaggio con il boss.