Ci sono due isole italiane tra le 25 più belle al mondo, secondo la nuova classifica World’s Best 2020 dedicata alle Top Islands stilata da ‘Travel + Leisure’. Al primo posto di questo nuovo ranking si è posizionata la provincia di Palawan nelle Filippine, con uno score pari a 94.83, davanti a Pàros e Milos in Grecia che completano così il podio (con un punteggio, rispettivamente, di 90.55 e 90.33).

La Top 5 è completata dallo Sri Lanka (con score 90.00) e da Koh Lanta, in Thailandia (punteggio 89.41). Per trovare la prima isola italiana nella classifica Top Islands del ranking World’s Best 2020 bisogna scendere fino al nono posto e superare, così, le Mauritius (in sesta posizione, con uno score pari a 89.07), Anguilla (settimo posto, punteggio 89.01) e Langkawi in Malesia (ottava posizione, score 88.76).

Al nono posto c’è la Sicilia, di cui recentemente siamo andati alla scoperta dei castelli più belli, con uno score di 88.62. Proprio a proposito della Sicilia, i lettori di ‘Travel + Leisure’ hanno dichiarato: “Ci sono siti e musei millenari di epoca romana e greca; persone meravigliose e amichevoli; e il miglior cibo che tu abbia mai avuto”. E poi: “”Le città sulla spiaggia sono belle come puoi immaginare”.

Secondo una recente indagine, la Sicilia è la seconda regione più scelta dagli italiani per le vacanze estive 2020, dietro la Puglia e davanti alla Sardegna.

Appena fuori dalla Top 20 della classifica Top Islands del ranking World’s Best 2020 c’è la seconda località italiana: si tratta di Ischia, con un punteggio pari a 87.76. Proprio a proposito di Ischia, forse non tutti sanno che nelle sue acque vive una particolare pianta, la Posidonia Oceanica, la cui osservazione aiuta a prevedere gli effetti dell’acidificazione degli oceani sugli ecosistemi marini.

World’s Best 2020, Top Islands: la classifica mondiale

Di seguito, ecco tutte le 25 isole più belle al mondo secondo il ranking World’s Best 2020 dedicato alle Top Islands:

#1 – Palawan, Filippine

#2 – Paros, Grecia

#3 – Milos, Grecia

#4 – Sri Lanka

#5 – Koh Lanta, Thailandia

#6 – Mauritius

#7 – Anguilla

#8 – Langkawi, Malesia

#9 – Sicilia, Italia

#10 – Galapagos, Ecuador

#11 – Azzorre, Portogallo

#12 – Maui, Hawaii

#13 – Hvar e Dalmazia, Croazia

#14 – Boracay, Filippine

#15 – Creta, Grecia

#16 – Isole Cook

#17 – Bali, Indonesia

#18 – Moorea, Polinesia Francese

#19 – Tasmania, Australia

#20 – Grande Barriera Corallina, Australia

#21 – Ischia, Italia

#22 – Maiorca, Spagna

#23 – Koh Samui, Thailandia

#24 – Kauaii, Hawaii

#25 – Bora-Bora, Polinesia Francese.