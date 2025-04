Cernobbio, nota località sul Lago di Como, ospiterà un importante evento della casa di moda Chanel che richiamerà più di mille vip da tutto il mondo

Il Lago di Como, con il suo fascino e i suoi paesaggi mozzafiato, si conferma sempre più come una delle destinazioni più ambite a livello internazionale. La destinazione è ambita non solo da vip che vogliono acquistare costose residenze o per il turismo di lusso, ma anche per eventi esclusivi. Quest’anno, a scegliere le sponde del Lario è stata Chanel, che ha deciso di organizzare qui il suo evento annuale più atteso: La Défilé Croisière 2025/26. Ogni stagione la maison francese sceglie una location diversa per svelare la nuova collezione Cruise. Così nel tempo sono state toccate città come Parigi, New York, Singapore, Dubai, Seoul, Los Angeles e Marsiglia. Nel 2025, toccherà al Lago di Como dove arriveranno circa 1500 personaggi selezionati a Cernobbio.

La sfilata evento di Chanel: un appuntamento attesissimo

La Chanel Défilé Croisière 2025/26 si conferma uno degli eventi più attesi della stagione dell’alta moda e quest’anno si terrà proprio sul Lago di Como. Il Lago che era stato già protagonista di un evento esclusivo organizzato da George Clooney e Amal ritorna ora al centro della scena. Quest’anno, infatti, Chanel ha scelto questo luogo per la sfilata ufficiale che si svolgerà martedì 29 aprile. Per ora sono due gli appuntamenti previsti in programma presso la magnifica Villa d’Este di Cernobbio: uno al mattino e uno nel tardo pomeriggio. Un doppio show pensato per ospitare comodamente gli oltre mille ospiti attesi da tutto il mondo. Tra i nomi più attesi ci si aspetta ci siano Charlotte Casiraghi e Keira Knightley, volti attuali della maison.

Si sa, infatti, che a Villa d’Este arriveranno circa 1500 tra vip, giornalisti delle principali testate internazionali, influencer, celebrities e clienti affezionati provenienti da ogni parte del mondo. Il protocollo di sicurezza sarà imponente: per garantire la privacy e la protezione degli ospiti, sarà vietata la navigazione sul tratto di Lago di Como davanti al Grand Hotel Villa d’Este dalle 11 alle 20. Solo le imbarcazioni autorizzate potranno attraccare, dato che molti invitati potrebbero raggiungere la Villa direttamente via acqua.

Villa d’Este, la location scelta da Chanel

Il cuore dell’evento sarà la spettacolare Villa d’Este a Cernobbio, considerata una delle più affascinanti opere architettoniche del Lago di Como. Progettata da Pellegrino Pellegrini, detto “Il Tibaldi”, Villa d’Este (in origine nota come Villa del Garovo dal nome del vicino torrente) era stata costruita nel Cinquecento circondata da un grande parco come residenza estiva per il cardinale Tolomeo Gallio. Oggi, nonostante i cambiamenti realizzati nel corso del tempo, la villa si trova ancora immersa in un parco secolare di oltre 10 ettari caratterizzato da fontane, tempietti e sculture.

La proprietà nel corso dei secoli, infatti, è passata tra le mani di varie famiglie nobili come i Calderari. Proprio i Calderari a fine Settecento hanno realizzato importanti lavori al parco trasformandolo in uno splendido giardino all’italiana. Dalla fine dell’Ottocento Villa d’Este è stata convertita in hotel e, da allora, ha ospitato aristocratici, celebrità, politici e artisti da tutto il mondo. Ancora ora la Villa è sede di un lussuoso hotel a cinque stelle che è considerato una delle migliore strutture alberghiere a livello internazionale.

All’interno della villa, gli ospiti possono ammirare affreschi e decorazioni appartenenti anche alla scuola dello scultore Antonio Canova, oltre ai raffinati lavori del pittore Andrea Appiani. Tra i gioielli che impreziosiscono i suoi giardini, invece, spiccano il Ninfeo di Pellegrino Pellegrini, la suggestiva Fontana dell’Ercole e il romantico Tempietto di Telemaco. Non sembra, quindi, un caso che Chanel abbia scelto questo luogo straordinario considerato un simbolo di eleganza senza tempo.