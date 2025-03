Cinque giorni in compagnia di George Clooney e Amal alla scoperta del lago di Como: quanto costa l'evento esclusivo organizzato per beneficenza

George Clooney e la moglie Amal tornano ad accendere le luci dei riflettori sul lago di Como: attore e consorte hanno messo a punto un evento di beneficenza di cinque giorni sulle sponde del Lario con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Clooney Foundation for Justice in collaborazione con l’agenzia Satopia Travel.

Cinque giorni con George Clooney e Amal sul lago di Como: quanto costa l’evento esclusivo

Durante il mese di agosto del 2025, sarà possibile partecipare all’evento organizzato da George Clooney e Amal: un soggiorno presso l’hotel Passalacqua, villa del XVIII secolo nominata Best hotel in the world nel 2023, di proprietà della famiglia De Santis, costerà 160.000 euro a camera.

A tale cifra bisogna poi aggiungere una donazione minima di 60.000 dollari a persona da destinare alla fondazione dell’attore americano. L’esperienza consiste in un’immersione nel lusso e nella bellezza del lago di Como attraverso un itinerario esclusivo in compagnia di Clooney e Amal.

L’attore e la consorte guideranno gli ospiti, sedici in totale, lungo un viaggio che include gite in barca sul lago di Como, un tour artigianale e gastronomico, visite alle ville storiche della zona come Villa Balbianello e anche alcuni momenti di riflessione sulla giustizia e filantropia strategica. L’esperienza comprende, inoltre, un elegantissimo garden party ed esclusive cene all’aperto a cura di chef di fama mondiale.

L’impegno sociale dell’attore americano

Quanto organizzato da Clooney va a combinare l’impegno dell’attore per il cambiamento sociale, insieme alla scoperta di luoghi mozzafiato del lago di Como, diventato ormai da anni la seconda casa del divo hollywoodiano. George Clooney e Amal, accompagnando chi aderirà alla causa, andranno a svelare i luoghi segreti e i motivi che li hanno portati a innamorarsi della location lombarda.

L’obiettivo è quello di raccogliere più di un milione di dollari per sostenere tutte le iniziative della Clooney Fondation for Justice: l’evento in programma durante il mese di agosto del 2025 potrebbe dare il via a un nuovo trend nel turismo di lusso con finalità benefiche.

Un’iniziativa del genere era andata già in scena durante la primavera del 2021, quando la famiglia Clooney aveva promosso un evento per raccogliere fondi per la fondazione che si occupa di giustizia sociale e diritti umani in giro per il mondo.

In quell’occasione, tre i candidati, erano stati selezionati due vincitori che hanno avuto la fortuna di trascorrere una giornata a Villa Oleandra, la residenza sul lago di Como di George Clooney e la moglie Amal, in compagnia dell’attore e della consorte.

Gli obiettivi della fondazione di Clooney e Amal

La fondazione di Clooney è nata per promuovere la giustizia in tutto il mondo, andando a fornire assistenza legale gratuita in difesa della libertà di parola e dei diritti delle donne in oltre 40 Paesi sparsi in tutto il mondo.

Come si legge sul sito ufficiale dell’ente, “Amal e George Clooney hanno creato la fondazione con l’obiettivo di fare giustizia, per creare un mondo in cui i diritti umani siano protetti e nessuno sia al di sopra della legge, associazione che lotta contro ogni violazione dei diritti umani”.