Villa Anna, una delle più antiche ed eleganti ville di Bari, è stata da poco messa in vendita. L’edificio costruito alla fine del XIX secolo coniuga stili diversi, dal neoclassico al Liberty, e vanta un ampio e ben curato giardino.

Villa Anna, storica villa di Bari

Villa Anna, costruita attorno al 1893 da un commerciante di Bari è parte del patrimonio architettonico della città pugliese. Ricca di grande fascino ed eleganza, la villa è stata di proprietà di diversi personaggi di spicco della zona.

Nel 1936, l’immobile venne comprato da Lucia Battista che conferì all’edificio il nome di “Villa Lucia”, ma dopo soli due anni la proprietà passa al signor Salvemini. Nel 1940, però, Anna Magarelli acquista la villa e le attribuisce il nome di “Villa Anna”.

Caratteristiche di Villa Anna

Costruita in via Fanelli, nel quartiere di San Pasquale di Bari, Villa Anna non è solo una dimora storica ma anche un’area di tranquillità immersa nel verde. Tutto attorno alla villa, infatti, si estende un giardino di 4500 metri quadri dove si trovano alberi antichi, palme e pini.

L’edificio principale presenta una facciata in rosa pompeiano con eleganti decorazioni bianche ed è tripartita secondo lo stile neoclassico. Ammirandola, tuttavia, è possibile ammirare anche elementi presi dallo stile “eclettico pugliese”, dallo stile liberty e dettagli che si rifanno allo stile neo-medioevale.

Al pianto terra si trova un’elegante sala da pranzo caratterizzata da pareti di color ocra adornate da vivaci affreschi, mentre per terra è anche ancora presente il pavimento originale ben conservato. Al piano nobile superiore si trovano il salone principale, che presenta un’elegante volta abbellita con motivi ornamentali e un affresco, tre camere da letto, due servizi, 2 balconi e un terrazzo da 27 mq.

Al secondo piano, invece, si trova la zona notte con altre camere da letto e due sale da bagno. Infine, completano la residenza una mansarda e nei sotterranei una cantina. All’esterno, le antiche scuderie sono state ora adibite a posti auto coperti.

Quanto costa Villa Anna

Secondo quanto riportato da Repubblica Villa Anna è attualmente in vendita ad un prezzo di oltre 2 milioni di euro. Sembra che numerosi professionisti della zona e imprenditori sia della Puglia che di altre zone si siano già mostrati interessati all’immobile. L’Agenzia Toscano, che sta seguendo la compravendita, ha già ricevuto richieste da parte di potenziali acquirenti che vogliono visitare la proprietà.

Si ringrazia l’Agenzia Toscano per le immagini.