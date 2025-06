In vendita all'asta gli oggetti dell'imprenditore austriaco René Benko custoditi all'interno di Villa Ansaldi, la sua splendida dimora di Sirmione

A Villa Ansaldi di Sirmione vanno all’asta gli oggetti di René Benko, imprenditore austriaco del settore immobiliare, dei media e del commercio al dettaglio al centro di una vicenda giudiziaria.

Villa Ansaldi, all’asta gli oggetti di René Benko

Nei mesi scorsi dell’imprenditore austriaco erano già andata in scena le aste per la vendita della sua collezione d’arte, di un mega yacht da sogno e anche di una carabina da caccia. Adesso è il turno degli oggetti presenti all’interno di Villa Ansaldi, dimora in stile liberty affacciata sul Benaco.

Il catalogo, come riferito dal ‘Corriere della Sera’, offre uno spaccato inedito e curioso dello stile di vita del Re Mida dei media: dai tovaglioli in lino ai letti king size a baldacchino, passando per il libro con le dediche degli ospiti illustri e i lettini da massaggio.

In vendita, per esempio, una targhetta in ottone dorato con la scritta calligrafica “Familie Benko”, tende di velluto e divani pouf. Finiscono all’asta anche 9 riproduzioni dei celebri ritratti pop di Mao Tse Tung realizzati addirittura da Andy Warhol.

Chi partecipa all’asta ha la possibilità di impossessarsi degli arredi sfarzosi: specchi imponenti, lampade di design e anche un WC nero e oro in ceramica. Nella zona pranzo della villa di Sirmione, località premiata con la Bandiera Blu 2025 per le migliori spiagge sul lago, c’è un grande tavolo in marmo per 12 coperti, sorretto da 10 colonne in stile dorico.

Nell’ufficio di Benko ci sono delle vere e proprie perle, come il pallone originale del Bayern Monaco, uno dei club di calcio più preziosi al mondo, con gli autografi di tutti i giocatori che componevano la rosa della stagione 2018-2019. Insieme a un elegante portasigari in argento c’è anche una copia originale del quotidiano ‘Tiroler Tageszeitung’ del 20 maggio 1977, la data di nascita dell’imprenditore.

Tra gli oggetti più originali c’è certamente il libro di dediche degli ospiti, introdotto dalla massima di Voltaire che recita “è consentito qualsiasi tipo di scrittura, ma non quella noiosa”. Il libro è stato firmato dai tanti personaggi illustri che nel corso degli anni hanno fatto visita a Benko presso la sua villa di Sirmione, come la cantante Tina Turner che ha ringraziato i padroni di casa per aver fatto “magie” nella loro “splendida” dimora.

Anche Silvio Berlusconi ha lasciato il suo messaggio: “A Villa Ansaldi, qui per una lieta occasione, spero di tornare!”. Tra i personaggi passati per la villa di Beno troviamo anche il pilota austriaco Niki Lauda, ma moglie Birgit e i figli che lo hanno ringraziato per il “tempo piacevole” trascorso.

Le date dell’asta

Per provare a portarsi a casa il “tesoro” di Benko della meravigliosa villa di Sirmione, l’appuntamento finalizzato alla visione dei lotti è fissato per la giornata di sabato 5 luglio 2025.

L’intero inventario della villa di Sirmione, tra le località più ambite sul lago di Garda, conta più di 1.800 lotti ed è pronto a cambiare proprietà, finendo nelle mani di collezionisti che prenderanno parte all’asta, con le aggiudicazioni previste entro il 14 luglio.

Per anni Villa Ansaldi è stata il quartier generale italiano della Signa Holding di Benko: è situata in una cornice idilliaca e vanta un accesso diretto al lago e perfino una pista di atterraggio per elicotteri.