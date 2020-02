Vacanze di Pasqua 2020: quando sono, regione per regione

Le vacanze rappresentano uno degli aspetti più positivi dell’anno scolastico. Gli studenti aspettano con ansia i giorni in cui possono staccare un po’ dallo studio e dedicarsi allo svago con i propri amici, per poi rituffarsi sui libri.

Il calendario scolastico 2019/2020 prevede dei giorni di vacanza in prossimità della Pasqua, ricorrenza che quest’anno cade domenica 12 aprile. Come da tradizione, le scuole resteranno chiuse anche il giorno successivo, quello dedicato alla Pasquetta, conosciuta anche come “Lunedì dell’angelo”.

La maggior parte delle scuole d’Italia, in occasione delle festività pasquali, chiuderanno giovedì 9 aprile 2020, concedendo ai propri alunni le vacanze fino a martedì 14 aprile compreso. Quelle di Pasqua rappresentano per diverse regioni d’Italia le seconde vacanze del 2020, dopo il Carnevale.

Gli istituti di Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, infatti, concedono ai propri studenti anche le vacanze di Carnevale, con relativa sospensione delle lezioni.

Le vacanze di Pasqua, invece, sono previste per le scuole di tutte le regioni d’Italia. In occasione di questa festività, gli istituti resteranno chiusi fino a cinque giorni consecutivi.

Dopo la pausa pasquale, le scuole osserveranno giorni di chiusura sabato 25 aprile per la Festa della Liberazione, venerdì 1 maggio per la Festa del Lavoro e martedì 2 giugno per la Festa Nazionale della Repubblica. L’ultimo giorno di scuola a giugno, infine, varia a seconda della regione. Di seguito il calendario completo delle vacanze di Pasqua 2020 diviso in base alle regioni d’Italia.

Vacanze di Pasqua, il calendario scolastico 2019/2020:

– Abruzzo: dal 9 al 14 aprile

– Basilicata: dal 9 al 14 aprile

– Bolzano: dal 9 al 14 aprile

– Calabria: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Campania: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Emilia Romagna: dal 9 al 14 aprile

– Friuli Venezia Giulia: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Lazio: 9-14 aprile

– Liguria: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Lombardia: 9-14 aprile

– Marche: dal 9 al 14 aprile

– Molise: dal 9 al 14 aprile

– Piemonte: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Puglia: dal 9 al 14 aprile

– Sardegna: dal 9 al 14 aprile

– Sicilia: dal 9 al 14 aprile

– Toscana: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi)

– Trento: da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

– Umbria: da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

– Valle d’Aosta: 9-14 aprile

– Veneto: dal 9 al 14 aprile