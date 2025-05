Il Dipartimento di Stato americano ha alzato l'allerta terrorismo in Italia: i consigli ai turisti e quali sono i luoghi potenzialmente a rischio

Il Dipartimento di Stato americano ha aggiornato il travel advisory che riguarda l’Italia, passandolo dal livello 1 al livello 2, quello che invita i turisti a “prestare maggiore cautela a causa del rischio legato al terrorismo“.

Gli USA alzano l’allerta terrorismo in Italia

L’aggiornamento del Dipartimento di Stato USA porta la data del 23 maggio 2025: in precedenza il livello 1 raccomandava i viaggiatori intenzionati a raggiungere l’Italia a “esercitare le normali precauzioni”. Ora, però, la situazione è cambiata e la raccomandazione è quella di prestare maggiore attenzione a causa del terrorismo, come riportato sul sito ufficiale Viaggi.State.Gov.

A tal proposito è stata utilizzata la sigla “T” (terrorismo) per indicare che “minacce terroriste specifiche esistono o attacchi sono avvenuti recentemente”. Nell’avviso si legge che tra i bersagli più comuni ci sarebbero le località turistiche, i centri di trasporto, i centri commerciali, i mercati, gli edifici del Governo, gli alberghi, i ristoranti, i club, i luoghi religiosi, i parchi, le scuole, gli aeroporti, gli eventi sportivi e culturali e in generale le aree pubbliche.

Nella nota tutti i cittadini degli Stati Uniti d’America intenzionati a recarsi in Italia sono invitati a prestare attenzione nei luoghi turistici, tenendosi costantemente aggiornati attraverso i media locali, in modo tale da poter modificare in maniera tempestiva i propri piani di viaggio in base all’evolversi della situazione.

Il nuovo avviso del Dipartimento di Stato USA porta l’Italia al pari di altri Paesi europei che già si trovavano al livello due: tra questi si segnalano la Spagna, la Francia e la Germania. La maggior parte delle Nazioni che fanno parte dell’Unione Europea, invece, continua a essere valutata di livello 1.

I consigli ai turisti americani

Tra le raccomandazioni del Governo statunitense ai turisti americani c’è anche quella di iscriversi allo Smart Traveler Enrollment Program, sistema che consente all’Ambasciata Americana di inviare avvisi e notifiche e anche di localizzare con più facilità i connazionali in caso di emergenza.

Prima di partire alla volta del nostro Paese, inoltre, si consiglia anche di consultare attentamente il Rapporto sulla sicurezza nazionale per l’Italia e visitare la pagina dedicata del CDC per ottenere tutte le informazioni sanitarie aggiornate e mantenere a portata di mano i contatti dell’Ambasciata americana a Roma.

L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, situata in Via Vittorio Veneto 121, nel Centro di Roma, fornisce assistenza consolare in caso di emergenza e può essere contattata per qualsiasi necessità durante il soggiorno in Italia.

La posizione del Viminale: “No allarmismi”

Dal Viminale, secondo quanto appreso e riportato da ‘Adnkronos’, non ci sono informazioni specifiche riguardanti l’organizzazione di eventi ostili sul territorio italiano: il livello di allerta nel nostro Paese è massimo dal 7 ottobre del 2023, il giorno dell’attacco di Hamas e Israele, ma le fonti hanno precisato che “l’allerta è massima ma senza allarmismi”.

Della situazione ha parlato così Francesco Tagliente, già Questore di Roma e Presidente della Fondazione Insigniti Omri: “Non conosco i fattori specifici che hanno determinato l’allerta decisa dall’Amministrazione statunitense – ha dichiarato Tagliente – osso tuttavia affermare, da conoscitore della materia, che l’attenzione delle istituzioni italiane e del nostro sistema di sicurezza nei confronti di ogni possibile fattore di rischio è, per tradizione e cultura operativa, estremamente elevata”.