Secondo i dati più recenti le stime sul turismo in Italia per questa estate 2025 indicano variazioni importanti negli arrivi e nelle presenze

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, l’attenzione si concentra sull’andamento dei flussi turistici nel nostro Paese e le previsioni aggiornate sembrano confermare una crescita costante, tanto sul fronte interno quanto su quello internazionale. Un recente studio ha fornito una panoramica dettagliata sulle stime per i prossimi mesi, offrendo un quadro utile per operatori, istituzioni e territori coinvolti. Secondo quanto anticipato dall’Ansa, le stime dell’istituto Demoskopika hanno delineato un quadro di crescita per l’estate 2025.

La previsione sui turisti in Italia nell’estate 2025

Come riportato in anteprima su ‘Ansa’, i dati forniti da Demoskopika indicano che, tra giugno e settembre 2025, l’Italia potrebbe accogliere 65,8 milioni di turisti, con un aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le presenze complessive previste si attesterebbero attorno ai 267,4 milioni, con un incremento pari al 2,1%.

Il confronto con l’estate 2024, che aveva registrato 63,6 milioni di arrivi e circa 262 milioni di pernottamenti, evidenzia una crescita di 2,2 milioni di visitatori e un incremento di 5,4 milioni di notti trascorse nelle strutture ricettive italiane.

Demoskopika ha segnalato una particolare ripresa del mercato domestico, con 30,1 milioni di italiani attesi in viaggio (+5,5%) e 129,5 milioni di presenze (+4,9%).

Il segmento internazionale, che rappresenterebbe il 51,6% del totale delle presenze, mostrerebbe invece una tendenza più stabile: 35,7 milioni di stranieri sono previsti in arrivo, con una crescita dell’1,7% sugli arrivi e un leggero calo delle notti trascorse (-0,4%), che si fermerebbero a poco meno di 138 milioni.

L’analisi dell’istituto ha incluso anche una stima della spesa turistica diretta, che potrebbe raggiungere i 39 miliardi di euro, con una variazione positiva dello 0,9% rispetto al 2024.

Le parole della ministra Santanchè sul turismo estivo in Italia

Interpellata da ‘Ansa’ in merito ai dati diffusi da Demoskopika, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha evidenziato l’importanza dei risultati, dichiarando: “Siamo entusiasti di vedere che l’Italia, stando alle stime diffuse oggi da Demoskopika, si prepara ad accogliere un numero record di turisti per la prossima stagione estiva. Con 65,8 milioni di arrivi e un incremento significativo delle presenze, la nostra nazione continua a dimostrarsi una meta ambita per i viaggiatori di tutto il mondo.”

Ha proseguito: “In particolare, la sinergia tra governo, imprese e operatori del settore ta dando i suoi frutti, e il riconoscimento internazionale dell’Italia porta risultati significativi anche in ambito turistico”.

Santanchè ha sottolineato in particolare la crescita del turismo interno, affermando che si tratta di un segnale positivo: “L’aumento del mercato domestico è particolarmente incoraggiante, segno che gli italiani stanno riscoprendo le bellezze del proprio territorio e che le politiche interne di promozione delle destinazioni producono risultati”.

Nel corso dell’intervista, la ministra ha evidenziato la necessità di adottare un nuovo approccio, dichiarando: “È fondamentale cambiare paradigma: sebbene il numero dei turisti sia importante, è ancora più cruciale aumentare la qualità dell’offerta e lavorare sulla permanenza media. Dobbiamo concentrarci sulle risorse che vengono lasciate nei nostri territori, affinché il turismo possa diventare sempre più una reale ricchezza per tutti, assumendo un ruolo strategico per lo sviluppo economico della nazione.”

Ha infine concluso affermando l’impegno delle istituzioni nel assicurare un’ospitalità all’altezza delle aspettative, ribadendo: “Ci impegneremo a garantire un’accoglienza di qualità, affinché ogni turista possa vivere un’esperienza indimenticabile nel nostro Belpaese. Fondamentale la sinergia con gli operatori del settore per rendere l’estate 2025 un successo straordinario e per costruire un futuro turistico sostenibile e prospero.”