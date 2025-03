Case di lusso, la regione preferita dagli stranieri è la Toscana

Quali sono le regioni italiane preferite dagli stranieri che cercano una casa di lusso nel nostro Paese? A rivelarlo è un’indagine condotta da parte di ‘LuxuryEstate.com’, portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di ‘Immobiliare.it’.

La Germania è in assoluto il Paese dove c’è il maggior interesse nei confronti delle case di lusso in Italia: il caso più emblematico è quello del Trentino Alto Adige con il 50% delle richieste totali provenienti proprio da potenziali acquirenti tedeschi.

Spostando l’attenzione sulle grandi città come Milano, Firenze e Roma, si notano delle tendenze diverse: per quanto riguarda il Capoluogo della Toscana, per esempio, la maggior parte delle ricerche arriva dalla Germania che doppia la Francia. Nella Capitale, invece, francesi e tedeschi sono praticamente appaiati in vetta, con una leggera prevalenza per i “cugini” d’Oltralpe. Milano raccoglie l’11,2% delle preferenze nei confronti dei francesi e il 10,2% dei tedeschi.