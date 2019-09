Primo giorno di scuola 2019: calendario date d'inizio a settembre

L’estate sta finendo e, per bambini e ragazzi, il momento del ritorno tra i banchi di scuola si avvicina sempre più.

Sono gli ultimi giorni per terminare i compiti per le vacanze perché presto, in tutta Italia, gli studenti dovranno tornare in aula a seguire le lezioni e a sottoporsi alle tanto temute interrogazioni.

I primi a tornare a scuola saranno gli studenti di Bolzano: per loro, la data fissata per il ritorno in aula in questo 2019 è quella di giovedì 5 settembre. Restando in Trentino-Alto Adige, a Trento, invece, il rientro tra i banchi di scuola è fissato una settimana dopo, cioè il 12 settembre 2019. Gli ultimi a riprendere il percorso scolastico saranno gli studenti pugliesi: in Puglia le scuole ricominceranno infatti il 18 settembre 2019.

A Roma e nel Lazio, le scuole prenderanno il via lunedì 16 settembre 2019, al pari dell’Abruzzo, della Calabria, dell’Emilia-Romagna, della Liguria, delle Marche, del Molise, della Sardegna e della Toscana. Va “peggio” agli studenti di Milano e della Lombardia, che torneranno a scuola già giovedì 12 settembre 2019, come quelli del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Valle d’Aosta (oltre che della già citata Trento in Trentino-Alto Adige).

Il primo break nel calendario scolastico, quest’anno, è previsto nel mese di novembre: la festa dei Santi, il 1° novembre, cade di venerdì e garantirà pertanto tre giorni di pausa dai banchi di scuola. Nessun ponte scolastico, invece, all’Immacolata, che nel 2019 cade di domenica. Nel 2020, il 25 aprile si celebrerà, invece, di sabato. Un altro ponte è atteso il prossimo Primo Maggio, che sarà di venerdì. Discorso simile per la Festa della Repubblica: il 2 giugno, nel calendario 2020, è un martedì.

Di seguito, ecco l’elenco completo delle date d’inizio del calendario scolastico 2019-2020, regione per regione: