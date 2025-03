A Oggiono, comune situato in provincia di Lecco, un toro è riuscito a fuggire da un macello e ha seminato il panico: ferita una donna di 43 anni

Un toro ha scatenato il panico a Oggiono, comune situato alle porte di Lecco: l’animale, durante la fuga, ha caricato e ferito una donna, ricoverata all’ospedale Manzoni.

Toro scappato a Oggiono semina il panico: una donna ferita

L’episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025: un toro è scappato da un macello a pochi passi dalla provinciale e ha seminato il panico per tutto il paese di Oggiono. L’animale è sfuggito alla cattura per oltre un’ora, creando scompiglio tra la popolazione.

A farne le spese è stata una donna di 43 anni caricata dal toro mentre era uscita per andare a riprendere il figlio a scuola: la signora è ricoverata all’ospedale Manzoni e come riferito dal ‘Corriere della Sera’, le sue condizioni sono in corso di accertamenti ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il toro, scappato da un macello, è arrivato fino alla frazione di Peslago, dove ha ferito una donna a pochi passi dalla scuola, proprio durante l’orario di uscita degli alunni. La donna è stata soccorsa da parte dei medici di Areu e immediatamente trasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco.

L’allarme per la fuga del toro è scattato verso le ore 16.00 del 19 marzo, giorno in cui ricorre la Festa del papà: sui social network sono state postate diverse foto da parte di chi si è imbattuto nell’animale. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo: si sono mobilitati subito i Carabinieri e gli agenti della Polizia Provinciale.

L’animale è stato abbattuto

Come riferito da ‘Laprovinciaunicatv.it’, il toro in fuga ha imboccato la viabilità parallela alla provinciale Lecco-Arcore che si addentra nel rione Peslago, dove si affacciano due scuole, una elementare e una materna.

Di lì a pochi minuti sarebbero usciti tanti alunni, ma fortunatamente l’incontro ravvicinato tra i bambini e il toro è stato evitato evacuando gli edifici, anche se l’animale aveva già caricato la 43enne trasportata poi in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Gli agenti hanno delimitato la zona dove stazionava il bovino e hanno provveduto a evacuare la scuola, così da assicurare l’incolumità degli alunni: il toro è stato intercettato e bloccato sulla strada verso Ello. Per motivi di sicurezza, l’animale è stato poi abbattuto.

La vicenda del toro di Oggiono è avvenuta a qualche giorno di distanza da un altro episodio che ha visto un animale seminare il panico tra i cittadini: si tratta del lupo che ha terrorizzato Sant’Ambrogio sul Garigliano, piccolo comune della provincia di Frosinone.

Dal paese sono arrivate diverse segnalazioni riguardo la presenza di un lupo di grossa taglia che si aggirava nelle vicinanze delle abitazioni: il caso ha suscitato preoccupazione tra i residenti e il sindaco di Sant’Ambrogio su Garigliano, Sergio Messore, ha provveduto a emanare un’allerta per l’incolumità pubblica.

Il provvedimento da parte del primo cittadino del comune in provincia di Frosinone è stato adottato dopo il ritrovamento di due capre morte, con evidenti ferite che suggerivano l’attacco di un predatore. Un residente ha inoltre raccontato di essersi trovato faccia a faccia con l’animale mentre era alla guida della propria auto.