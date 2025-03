Un lupo avvistato in città ha scatenato il panico in provincia di Frosinone e il Comune ha emesso un’allerta per garantire la sicurezza dei cittadini

Negli ultimi giorni a Sant’Ambrogio sul Garigliano, piccolo comune della provincia di Frosinone, si sono moltiplicate le segnalazioni riguardanti la presenza di un lupo di grossa taglia nelle vicinanze delle abitazioni. Il caso ha suscitato preoccupazione tra i residenti, tanto che il sindaco Sergio Messore ha ritenuto necessario emanare un’allerta per l’incolumità pubblica.

Le segnalazioni sul lupo a Sant’Ambrogio sul Garigliano

Il provvedimento è stato adottato in seguito al ritrovamento di due capre morte, con ferite che suggeriscono l’attacco di un predatore. L’episodio si aggiunge alla testimonianza di una residente che, come riportato da ‘TgCom24’, ha raccontato a ‘Mattino Cinque News’ di essersi trovata faccia a faccia con l’animale mentre si trovava alla guida della sua auto nei pressi del cimitero comunale.

“Erano le 6.30 del mattino e stavo andando a lavoro. Stavo scendendo verso la rotonda, vicino al cimitero, e ho visto un lupo”, ha dichiarato Roberta ai microfoni di Mattino Cinque News. La donna ha aggiunto: “Non mi sono preoccupata particolarmente perché qui vicino ci sono diversi boschi e ho pensato che sarebbe tranquillamente tornato nelle sue zone. A un certo punto, però, ha iniziato a inseguire la mia macchina e mi ha seguito per un bel tratto. Io ho accelerato e l’ho seminato, ma ho avuto paura”.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di avvistamenti di lupi nella zona, un fenomeno che negli ultimi tempi ha alimentato dibattiti e timori, soprattutto per la sicurezza del bestiame e dei cittadini.

L’allerta del Comune in provincia di Frosinone sul lupo

A fronte delle segnalazioni ricevute, il Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano ha adottato misure di precauzione. Il sindaco Messore ha spiegato di aver emesso l’allerta per informare e tutelare la cittadinanza. “Siamo rimasti un po’ interdetti perché era una novità per noi la presenza del lupo. La nostra preoccupazione principale è stata quella di mettere in sicurezza la popolazione e di avvertirla della presenza di questo animale. Abbiamo consigliato anche di non frequentare alcune zone a piedi”, ha dichiarato il primo cittadino.

Gli allevatori locali, intanto, manifestano crescente preoccupazione per le possibili ripercussioni sulle loro attività. Un pastore ha sottolineato come le capre uccise siano state rinvenute a pochi metri dall’abitazione, in un’area frequentata dai bambini.

“Queste capre, che erano mie, sono state ritrovate a una ventina di metri dalla mia abitazione e a 10 metri da dove i miei figli prendono il pullman. È stato questo il motivo che mi ha spinto a scrivere al sindaco, non tanto per il danno subito, ma per la preoccupazione che questo lupo potesse portare danno anche agli altri cittadini”, ha spiegato il proprietario degli animali.

Le istituzioni locali, insieme agli enti preposti alla tutela della fauna selvatica, stanno valutando le strategie più adeguate per affrontare la situazione. Tra le ipotesi considerate, vi è un monitoraggio costante della presenza del lupo, oltre a misure volte a proteggere il bestiame, senza compromettere il fragile equilibrio dell’ecosistema.

Nel frattempo, l’allerta rimane attiva e i cittadini sono invitati a segnalare qualsiasi avvistamento alle autorità locali. La situazione resta sotto osservazione, in attesa di ulteriori sviluppi che possano garantire sia la convivenza con la fauna selvatica, sia la sicurezza della comunità.